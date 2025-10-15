لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، با اصلاحات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر موافقت کردند:

در تبصره ماده ۲ این لایحه پس از عبارت «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، عبارت «و سایر دستگاه‌های اجرائی ذیربط» حذف می‌شود.

در تبصره ۱ ماده ۳ این لایحه نیز پس از عبارت «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، عبارت «و سایر دستگاه‌های اجرائی ذیربط» حذف می‌شود.

در ماده ۴ این لایحه عبارت «مرکز ملی فضای مجازی»، جایگزین عبارت «سایر دستگاه‌های اجرائی ذیربط و» می‌شود.

همچنین تبصره ماده ۶ این لایحه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره‌؛ نحوه احراز هویت، ابلاغ، پرداخت هزینه‌ها، مدارک لازم و ضوابط مربوط به محرمانگی و امنیت داده‌ها، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله مصوبات شورای عالی فضای مجازی حداکثر ظرف سه ماه توسط قوه قضائیه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

در تبصره ۱ ماده ۷ این لایحه پس از عبارت «مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه»، عبارت «و دستگاه‌های ذی ربط» حذف می‌شود.

همچنین در ماده ۱۰ این لایحه، بعد از عبارت «از طریق ایجاد سامانه استعلام،»، عبارت «برای ایرانیان خارج از کشور و دستگاه‌های عضو این هیات» اضافه می‌شود، پس از عبارت «گواهی صادره از این هیات»، عبارت «با موافقت همه اعضا صادر می‌شود و» اضافه می‌شود.

در ماده ۱۴ این لایحه پس از عبارت «هدایت امور ایرانیان خارج از کشور»، عبارت «که با رعایت قوانین و مقررات تصمیم‌گیری می‌نماید،» اضافه و عبارت «با حضور» به عبارت «با عضویت» اصلاح می‌شود.

همچنین در ماده ۱۵ این لایحه پس از عبارت «صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز است»، عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» اضافه می‌شود.

در ماده ۱۶ این لایحه پس از عبارت «متخصصان ایرانی مقیم خارج»، عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» اضافه می‌شود.