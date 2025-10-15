اعضای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی، با پیشنهاد عباس گودرزی مبنی بر اصلاح کل ماده ۲ موافقت کردند.



متن ماده ۲ اصلاحی بدین شرح است: در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان کشور در حوزه هوش مصنوعی تشکیل می‌شود.



اعضای شورا عبارتند از:



۱. رئیس‌جمهور (رئیس شورا)

۲. رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی (دبیر شورا)

۳. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری

۴. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

۵. دبیر شورای عالی فضای مجازی

۶. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۷. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۸. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۹. وزیر صنعت، معدن و تجارت

۱۰. نماینده ستاد کل نیروهای مسلح

۱۱. وزیر اطلاعات

۱۲. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۱۳. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۴. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۵. وزیر آموزش و ÷رورش

۱۶. وزیر امور اقتصاد و دارایی

۱۷. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۸. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

۱۹. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

۲۰. رئیس صندوق توسعه ملی

۲۱. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام اختیار

۲۲. رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

۲۳. دو نفر شخصیت حقیقی به پیشنهاد حکم رئیس شورا

۲۴. نماینده قوه قضائیه به‌عنوان ناظر

۲۵. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

۲۶. دو نفر نماینده ناظر از مجلس شورای اسلامی، شامل یک نفر از کمیسیون صنایع و معادن و یک نفر از کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری



طبق تبصره الحاقی به این ماده، مصوبات شورای ملی راهبردی هوش مصنوعی برای تمام دستگاه‌ها لازم الاجرا است و در صورت تعارض با سایر شوراها نظر شورای ملی راهبری با تأیید رئیس جمهور لازم انطباق خواهد بود.