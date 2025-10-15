نیکزاد: حقوق نمایندگان نصف حقوق وزرا است؛ توضیح درباره بودجه مجلس 

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچک زاده در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی، گفت: در صورتی که نمایندگان در اجرای آئین نامه داخلی مجلس تخلفی را ببینند، می‌توانند بدون نوبت تذکر دهند، اما هیئت رئیسه این ماده قانونی را رعایت نمی‌کند و اجازه تذکر به نمایندگان نمی‌دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بودجه مجلس در سال ۱۴۰۳ حدود ۷ و نیم همت بوده، در حالی که رئیس مجلس اعلام کرد که بودجه مجلس هزار میلیاردی نیست.

وی ادامه داد: طبق قانون، مجلس باید تا پایان شهریور ماه گزارش عملکرد بودجه‌ای خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهد که تاکنون این اتفاق نیافتاده است.

علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: نمایندگان مجلس همتراز وزیر هستند، اما نصف وزیر هم حقوق و دریافتی ندارند. کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش‌ها را دریافت کرده و نظارت می‌کند.

وی توضیح داد: برخی از نمایندگان چندین شهرستان را نمایندگی می‌کنند، پول اجاره دفتر آنها بسیار زیاد است، اما نماینده با وجود همترازی با وزیر، نصف آن‌ها هم دریافتی ندارند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر، تشکیلات اداری یک بخشدار در منطقه را، نمایندگان در حوزه انتخابیه ندارند.

نیکزاد گفت: درست است که بودجه مجلس نزدیک به ۷ و نیم همت است، اما از آنجایی که نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است، موضوع انتخابات شوراها و همچنین تمام اقدامات نماینده از جمله کمک به مردم، اجاره دفتر، اجاره ساختمان جهت پیگیری امور مردم و سایر امور از این بودجه پرداخت می‌شود.