خدمات تشخیص و درمان بیماری «سل» در لرستان رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کوشکی در سخنانی، اظهار داشت: سل یک بیماری عفونی واگیر یا قابل‌انتقال از فردی به فرد دیگر است که معمولاً ریه‌ها را مبتلا می‌کند؛ اما ممکن است سایر اعضای بدن را نیز درگیر کند.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین علامت بیماری سل سرفه بیش از دو هفته است، عنوان کرد: سایر علائم سل شامل تب، تعریق شبانه، کاهش وزن و بعضی مواقع خستگی، درد قفسه سینه و خلط خونی است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر اهمیت تشخیص به‌موقع بیماری سل، گفت: بیماری سل از طریق آزمایش ساده نمونه خلط به‌راحتی قابل‌تشخیص است.

کوشکی، افزود: تشخیص به‌موقع و درمان فرد مبتلا به سل، استفاده از ماسک توسط بیمار در ابتدای درمان، پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه با دستمال، جلوگیری از انداختن خلط و آب دهان در محیط و خیابان، تهویه مناسب و نورگیری مطلوب در محیط زندگی، تغذیه مناسب و سالم و واکسیناسیون راه‌های پیشگیری از سل هستند.

وی تأکید کرد: درمان سل حداقل شش ماه طول می‌کشد؛ اما پس از دو هفته از شروع درمان بیماری دیگر قابل‌انتقال نیست و سبب انتقال به افراد دیگر نمی‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه همه خدمات تشخیص، کنترل و درمان سل رایگان است، تصریح کرد: در صورت داشتن علائم، افراد می‌توانند در شهرها به پایگاه‌های سلامت و یا مراکز جامع سلامت و در روستا به خانه‌های بهداشت و یا مراکز روستایی مراجعه کنند.

کوشکی، افزود: خدمات تشخیصی شامل معاینۀ پزشک و آزمایش خلط و درمان شامل تجویز داروهای ضد سل، بیماری سل در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی تابع دانشگاه علوم پزشکی به طور رایگان ارائه می‌شود.