سپهر: ۹۵ بیمار مبتلا به سل در یزد شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مژگان مینو سپهر گفت: شایع‌ترین علامت ابتلاء به بیماری سل ریوی، سرفه پایدار به مدت دو هفته یا بیشتر است که معمولاً همراه خلط می‌باشد و ممکن است با سایر علائم تنفسی نظیر تنگی نفس، درد قفسه سینه یا پشت و خلط خونی و یا علائم عمومی و مشترک شامل تب، کاهش اشتها، کاهش وزن، بی‌حالی، تعریق شبانه، خستگی زودرس و ضعف عمومی، همراه باشد.

رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: راه اصلی انتقال بیماری سل از طریق تنفس است (سرفه، عطسه، صحبت کردن، ریختن آب دهان و آواز خواندن)، بنابر این تاخیر در تشخیص می‌تواند با انتشار بیماری از طریق بیمار، زمینه ابتلا دیگران به ویژه افراد در تماس نزدیک او (خانواده خصوصاً کودکان زیر ۶ سال، اقوام و همکاران) را فراهم کرده و باعث گسترش بیماری شود.

وی اظهار داشت: سل از طریق غذا، آب، تماس جنسی، تزریق خون یا نیش حشرات انتقال نمی‌یابد.

مینوسپهر تصریح کرد: تمام خدمات تشخیصی و درمانی مبتلایان به سل در استان یزد به صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: بیماران برای دریافت خدمات تشخیصی و درمانی می‌توانند به خانه‌های بهداشت، پایگاه‌ها و مراکز جامع سلامت شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند. همچنین کلینیک سل استان یزد در مرکز سلامت جامعه نیکوپور شهرستان یزد واقع در خیابان شهید مطهری و شماره تلفن ۳۶۲۷۲۷۷۰ مستقر می‌باشد.