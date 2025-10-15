  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

۲ پرواز فوق‌العاده در فرودگاه خرم‌آباد دایر شد

خرم‌آباد - مدیر فرودگاه خرم‌آباد از راه‌اندازی دو پرواز فوق‌العاده در این فرودگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نظری‌زاده در سخنانی، اظهار داشت: دو پرواز فوق‌العاده مسافری توسط یک شرکت هواپیمایی در فرودگاه خرم‌آباد دایر شد.

وی گفت: در این راستا پرواز خرم‌آباد - تهران در روز جمعه هفته جاری رأس ساعت ۱۷ و پرواز تهران - خرم‌آباد روز بعد و شنبه هفته آینده رأس ساعت ۲۰ برقرار خواهند شد.

مدیر فرودگاه خرم‌آباد، افزود: متقاضیان می‌توانند برای تهیه بلیت به آژانس‌های مسافرتی و دفاتر فروش و سایت‌های معتبر مراجعه کنند و برای اطلاع از آخرین وضعیت پروازهای فرودگاه شهدای خرم‌آباد با تلفن ۱۹۹ تماس حاصل کنند.

