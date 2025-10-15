به گزارش خبرنگار مهر، مدیر فرودگاه شهدای خرم‌آباد روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از برقراری پرواز مستقیم خرم‌آباد عسلویه خبر داد و اظهار داشت: با پیگیری‌های مقام ارشد استان و هماهنگی‌های لازم با شرکت هواپیمایی ماهان، این پرواز از تاریخ سوم آبان‌ماه ۱۴۰۴ برای نخستین‌بار برقرار می‌شود.

نظری‌زاده افزود: ایجاد این مسیر پروازی از مطالبات اصلی مردم لرستان، به‌ویژه نیروهای شاغل در صنایع نفت و گاز و ساکنان شهرستان‌های جنوبی استان بوده است که با حمایت استاندار و همکاری سازمان هواپیمایی کشوری به نتیجه رسیده است.

جزئیات برنامه پروازها

مدیر فرودگاه شهدای خرم‌آباد در ادامه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پرواز مسیر خرم‌آباد به عسلویه روزهای شنبه ساعت ۱۵:۱۵ انجام می‌شود و پرواز برگشت از عسلویه به خرم‌آباد نیز همان روز در ساعت ۱۸:۳۰ برقرار خواهد بود.

نظری‌زاده تصریح کرد: پروازهای این مسیر در فاز نخست به‌صورت هفتگی انجام می‌شود و در صورت استقبال مسافران، افزایش تعداد پروازها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تقویت پیوندهای اقتصادی و اشتغال

به گفته مدیر فرودگاه خرم‌آباد، برقراری این پرواز نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و زمان سفر کارگران، مهندسان و کارشناسان لرستانی شاغل در صنایع عسلویه دارد و می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط اقتصادی و صنعتی گسترده‌تر میان لرستان و جنوب کشور شود.