۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۶

پرواز مستقیم خرم‌آباد- عسلویه برای نخستین‌بار برقرار شد

پرواز مستقیم خرم‌آباد- عسلویه برای نخستین‌بار برقرار شد

خرم‌آباد-با پیگیری‌های مسئولان استان لرستان پرواز مستقیم میان فرودگاه شهدای خرم‌آباد و فرودگاه عسلویه از سوم آبان‌ماه ۱۴۰۴ برای نخستین‌بار برقرار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر فرودگاه شهدای خرم‌آباد روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از برقراری پرواز مستقیم خرم‌آباد عسلویه خبر داد و اظهار داشت: با پیگیری‌های مقام ارشد استان و هماهنگی‌های لازم با شرکت هواپیمایی ماهان، این پرواز از تاریخ سوم آبان‌ماه ۱۴۰۴ برای نخستین‌بار برقرار می‌شود.

نظری‌زاده افزود: ایجاد این مسیر پروازی از مطالبات اصلی مردم لرستان، به‌ویژه نیروهای شاغل در صنایع نفت و گاز و ساکنان شهرستان‌های جنوبی استان بوده است که با حمایت استاندار و همکاری سازمان هواپیمایی کشوری به نتیجه رسیده است.

جزئیات برنامه پروازها

مدیر فرودگاه شهدای خرم‌آباد در ادامه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پرواز مسیر خرم‌آباد به عسلویه روزهای شنبه ساعت ۱۵:۱۵ انجام می‌شود و پرواز برگشت از عسلویه به خرم‌آباد نیز همان روز در ساعت ۱۸:۳۰ برقرار خواهد بود.

نظری‌زاده تصریح کرد: پروازهای این مسیر در فاز نخست به‌صورت هفتگی انجام می‌شود و در صورت استقبال مسافران، افزایش تعداد پروازها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

تقویت پیوندهای اقتصادی و اشتغال

به گفته مدیر فرودگاه خرم‌آباد، برقراری این پرواز نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و زمان سفر کارگران، مهندسان و کارشناسان لرستانی شاغل در صنایع عسلویه دارد و می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط اقتصادی و صنعتی گسترده‌تر میان لرستان و جنوب کشور شود.

