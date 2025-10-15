کلنگ احداث یک مدرسه در سمنان بر زمین خورد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح چهارشنبه مراسم کلنگ زنی یک باب مدرسه در بافت فرسوده شهری سمنان در قالب طرح بازآفرینی شهری با حضور مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری کشور و جمعی از مسئولان برگزار شد.

این مدرسه در واقع نخستین مدرسه در بافت فرسوده سمنان محسوب می‌شود که در راستای بازآفرینی شهری احداث خواهد شد همچنین سازمان بازآفرینی شهری با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد ریالی را برای این مدرسه داشته است.

به گفته مسئولان ساخت هنرستان سادات شریعت پناهی یکسال به طول خواهد انجامید و مسئولان امیدوار هستند که این مدرسه به زودی بتواند خدمات شایسته را به مردم مرکز استان بدهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان در حاشیه مراسم کلنگ زنی این مدرسه و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: عملیات ساخت هنرستان سادات شریعت پناهی امروز در حالی شروع می‌شود که این مدرسه نخستین مدرسه در بافت فرسوده سمنان با تأمین اعتبار سازمان بازآفرینی شهری محسوب می‌شود.

سید محمد حسینی طباطبایی با بیان اینکه هنرستان سادات شریعت پناهی پنج کلاس درس خواهد داشت، ابراز کرد: هفت کارگاه نیز برای این هنرستان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ساخت این مدرسه در راستای توانمندسازی و احیای بافت فرسوده شهری سمنان صورت می‌گیرد، افزود: احیای بافت فرسوده و به استفاده رساندن آن در راستای خدمت رسانی به مردم محور اصلی ساخت این مدرسه است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین بازآفرینی را یکی از اولویت‌های این اداره کل دانست و گفت: ۲۶۶ طرح بازآفرینی از سال ۱۴۰۱ تاکنون در شهرستان‌های تابعه راه و شهرسازی استان سمنان اجرایی شده است.