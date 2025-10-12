کتابچی: ۸ پروژه خیرساز در کاشان آماده تحویل به آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کتابچی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در مهر سال گذشته ۱۰ پروژه خیرساز تحویل آموزش و پرورش شد، اظهار کرد: این پروژه‌ها زیربنایی بالغ بر هفت هزار و ۶۸۰ مترمربع داشت که با اعتباری بالغ بر ۱۳۶ میلیارد تومان احداث شد.

وی با بیان اینکه با پروژه‌های تحویل داده شده ۴۲ کلاس به مجموعه آموزش و پرورش کاشان افزوده شد، ابراز کرد: در مهرماه امسال نیز هشت پروژه خیرساز آماده تحویل به آموزش و پرورش است.

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان با بیان اینکه پروژه‌های آماده تحویل با زیربنای شش هزار و ۵۲۰ منر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۲۶ میلیارد تومان ساخته شده اند، تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه‌ها ۲۴ کلاس درسی به مدارس کاشان افزوده می‌شود.

وی همچنین از ۱۷ پروژه در دست اقدام توسط مجمع خیرین مدرسه ساز در سال ۱۴۰۴ در کاشان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۹۱۱ میلیارد تومان در دست اقدام است که با افتتاح آنها ۳۱۵ کلاس به مجموعه آموزشی مدارس کاشان افزوده می‌شود.

کتابچی خاطرنشان کرد: پروژه‌های در دست اقدام مجمع خیرین مدرسه ساز در سال جاری در کاشان با زیر بنای ۱۲۰ هزار و ۳۷۰ مترمربع در حال ساخت است.

وی همچنین افزود: چهار پروژه مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان نیاز به اعتبارات دولتی دارد که برآورد می‌شود حدود ۳۸ میلیارد تومان برای این مهم مورد نیاز است.

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان با بیان اینکه ۱۶ پروژه دیگر در سطح شهرستان کاشان آماده کلنگ زنی است، تاکید کرد: با ساخت، افتتاح و بهره برداری از این پروژه‌ها ۱۳۰ کلاس به مجموعه کلاس مدارس شهرستان افزوده و بیش از ۲۸ هزار و ۴۸۰ مترمربع هم به زیربنای تأسیسات آموزشی شهرستان افزوده می‌شود.

وی همچنین گفت: ۱۴ پروژه در سال ۱۴۰۴ در حال عقد قرارداد برای ساخت است که برای این پروژه‌ها ۹۶۸ میلیارد تومان اعتبار لازم است و با ساخت و بهره برداری از این پروژه‌ها ۸۴ کلاس به مجموعه آموزشی مدارس کاشان افزوده می‌شود.