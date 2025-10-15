به گزارش خبرگزاری مهر، کامران داوری سقوط سفره‌های آب زیرزمینی را نتیجه بی‌توجهی به مصوبات و نادیده گرفتن نقش جوامع محلی دانست.

رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد با انتقاد از برداشت‌های بی‌رویه و عدم اجرای مصوبات شورای عالی آب گفت: افت چهار و نیم متری آبخوان‌های مشهد زنگ خطر جدی برای پایداری منابع آبی است و تنها با مشارکت مردم و رعایت قوانین می‌توان بحران را مهار کرد.

وی تصریح کرد: مصوبه شورای عالی آب تأکید دارد که برداشت از منابع نباید بیش از ۴۰ درصد آب تجدیدپذیر باشد، اما این قانون رعایت نشده و اکنون بیلان منفی آب هر روز تشدید می‌شود.

داوری با اشاره به تجربیات جهانی مدیریت خشکسالی افزود: باید به جای اتکا به میانگین منابع، مصرف را در دوره‌های خشکسالی کنترل کنیم، زیرا هر قطره آبی که به مصارف جدید اختصاص یابد، خیانت به منابع محدود آب است.

رئیس پژوهشکده آب و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد همچنین خواستار شفافیت، گردآوری داده‌های دقیق و تقویت حکمرانی محلی بر اساس اصل ۱۰۳ قانون اساسی شد و گفت: دولت باید خدمتگزار مردم باشد و تصمیماتش را بر مبنای داده‌ها و مصالح عمومی اتخاذ کند.

وی هشدار داد: دما تاکنون سه درجه افزایش یافته و در صورت تداوم روند فعلی ممکن است تا هشت درجه افزایش یابد که این موضوع کشاورزی و مصرف آب را به‌طور کلی دگرگون خواهد کرد. داوری بر ضرورت سازگاری با کم‌آبی و اولویت‌بندی تأمین آب شرب با سهمیه روزانه ۵۰ لیتر برای هر نفر تأکید کرد.