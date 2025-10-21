اسماعیلیان: ۱۵۲ هزار آزمون سنجش سلامت آب شرب در مشهد انجام شد

حسین اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر از کنترل شبانه روزی کیفی آب شرب مشترکین شهری و روستایی شهرستان مشهد خبر داد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: در شش ماهه اول سال جاری بیش از ۱۵۲ هزار و ۲۰۰ مورد آزمایش سنجش سلامت آب شرب و اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در حوزه شهری و روستایی با نظارت شبکه بهداشت انجام شد که از این تعداد آزمایش‌های انجام شده ۱۰۹ هزار آزمایش کلرسنجی ،۳ هزار و ۱۲۵ مورد آزمون شیمیایی، ۴ هزار و ۴۰۰ مورد آزمون میکروبی، هزار و ۷۹۱ مورد آزمون HPC و ۳۳ هزار و ۷۰۰ مورد کدورت سنجی بوده است.

وی با اشاره به اینکه که نتایج مؤید سلامت و بهداشت آب شرب کلان شهرمشهد و روستاهای تابعه است خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف ارتقا کیفی آب شرب، تحت نظارت مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب مشهد انجام شده و نتایج موجب بهبود کیفیت آب آشامیدنی و ارائه خدمات به بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک شده است.