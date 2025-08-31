محسن آبیار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژههای ملی آبخیزداری استان تاکنون ۹۷ درصد و پروژههای استانی نیز ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با بیان اینکه این طرحها شامل عملیات سنگ و ملاتی، گابیونی و احداث بندهای خاکی است، افزود: اجرای این پروژهها نقش بسزایی در مهار روانآبها، کنترل سیلاب، تغذیه آبخوانها و حفاظت از منابع طبیعی دارد.
وی تصریح کرد: با بهرهبرداری از این پروژهها، بیش از یک میلیون نفر از جمعیت استان خراسان رضوی از آثار و مزایای مستقیم و غیرمستقیم آن بهرهمند خواهند شد.
آبیار خاطرنشان کرد: تکمیل این طرحها ضمن کاهش خسارات ناشی از سیلاب، سبب تقویت سفرههای آب زیرزمینی، بهبود شرایط زیستمحیطی و ارتقای بهرهوری منابع آب و خاک استان خواهد شد.
