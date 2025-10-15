دریافت 28 MB
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

خواب‌های علیرضا معینی برای قهرمانی در رشته وزنه برداری

خواب‌های علیرضا معینی برای قهرمانی در رشته وزنه برداری

روایت علیرضا معینی قهرمان وزنه برداری جهان از خواب‌هایش برای قهرمانی را در این فیلم ببینید.

