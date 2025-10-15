اجرای ۵۵ پروژه گردشگری در آذربایجان غربی؛احیای حمام آخوند ارومیه

مرتضی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هماکنون ۵۵ پروژه توسط بخش خصوصی با سرمایهگذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در حال اجرا است، افزود: در سفر اخیر رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به ارومیه مقرر شد، هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل تسهیلات ملی وزارتخانه میراثفرهنگی به پروژههای گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی استان پرداخت شود.
وی ادامه داد: گردشگری یکی از سهلالوصولترین و راحتترین راهها برای توسعه اقتصادی حوزه گردشگری بوده و تحقق آن نیازمند تقویت زیرساختهای گردشگری با جذب سرمایهگذاری داخل و خارجی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود هتل ۵ ستاره مهاباد، مجتمع اقامتی - تجاری میاندوآب، هتل ۵ ستاره در ارومیه و پروژه اقامتی - تفریحی در روستای سوغانلوی پیرانشهر بخشی از طرحهای گردشگری در دست اجرای استان است.
صفری از احیای حمام آخوند ارومیه با کاربری سفرهخانه سنتی و توسط مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: این پروژه با سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی احیا شده است آماده بهرهبرداری است.
اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح شمس در خوی
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در خصوص اجرای طرح شمس در خوی افزود: در هفت سال گذشته ۱۵ میلیارد تومان به پروژه شمس خوی اختصاص یافته بود در سال ۱۴۰۳ ۳۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت، طبق این تفاهمنامه قرار شده است ۵۰ درصد اعتبارات توسط وزارت میراثفرهنگی و مابقی توسط استاندار آذربایجان غربی تأمین شود.
وی اظهار کرد: برای این منظور راهاندازی اولین سایت تخصصی گردشگری استانهای کشور و اپلیکیشن آن، چاپ دو جلد کتاب تصویری جاذبههای گردشگری آذربایجان غربی همراه با کد کیوآر و به دوزبان انگلیسی و فارسی با عنوان آذربایجان غربی نگارخانه تاریخ و طبیعت انجام شده است.
صفری با اشاره به اینکه با برگزاری جشنوارههای گردشگری با مشارکت مردم سعی داریم ظرفیتهای گردشگری و تاریخی استان را معرفی کنیم، تصریح کرد: جشنواره بینالمللی غذاهای سنتی و محلی در پارک جنگلی ارومیه با حضور نمایندگانی از کشورهای ترکیه و عراق و سایر استانهای کشور نیز در ۲۸ مهرماه برگزار میشود و هدف ما رساندن تراز این جشنواره به سطح جشنوارههایی مانند جشنواره ملی آش زنجان است.
