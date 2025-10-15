  1. ورزش
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

مرگ دلخراش قهرمان سابق وزنه برداری و یک اقدام شایسته

عضو سابق تیم ملی وزنه برداری ایران که به همراه دخترش در سانحه دلخراش رانندگی جان باخته بود، باعث جان بخشیدن دوباره به چند بیمار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز نورعلیپور عضو پیشین تیم ملی وزنه برداری در دسته ۱۰۵ کیلو و دارنده چند عنوان آسیایی و ملی هفته گذشته در سانحه دلخراش رانندگی به همراه دختر ۱۵ ساله اش جان به جان آفرین تسلیم کرد.

پس از این اتفاق ناگوار و تلخ، اعضای خانواده مرحوم نورعلیپور تصمیم گرفتند اعضای بدن وی و دخترش را به بیماران نیازمند اهدا کنند.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این ضایعه را به خانواده نورعلیپور تسلیت گفته و از اقدام انسان دوستانه آنها که گامی در جهت ترویج اهدا عضو به بیماران نیازمند است، قدردانی می‌کند.

