به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین اسدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش به تشریح اهم برنامه‌های این هفته در سطح مدارس استان پرداخت و اظهار کرد: این هفته از شنبه ۲۶ مهرماه تا جمعه ۲ آبان‌ماه با برپایی برنامه‌های متنوع ورزشی و فرهنگی و آئین‌های افتتاح پروژه‌های ورزشی در مدارس گرامی داشته می‌شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در روز نخست این هفته، برنامه افتتاحیه سراسری المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای را به صورت هم‌زمان با سراسر کشور و ارتباط ویدئوکنفرانس با وزیر در استان البرز در دستور کار قرار دادیم، ادامه داد: امسال ایجاد شادابی و نشاط در اولویت اول مدارس قرار گرفته و برپایی ۱۷ المپیاد نمادین درون‌مدرسه‌ای در مناطق ۱۷ گانه آموزش و پرورش با مشارکت هیئت‌های ورزشی دانش‌آموزی در این راستا برنامه‌ریزی شده که همه مدارس صحنه برپایی این رویداد خواهد بود.

افتتاح پروژه‌های ورزش دانش‌آموزی در مدارس استان

اسدی افزود: برنامه تجلیل از ورزشکاران قهرمان، نمایشگاه‌های دستاوردهای ورزشی و نیز افتتاح ورزش صبحگاه‌های مدارس استان از دیگر برنامه‌های روز اول هفته تربیت بدنی و ورزش است.

وی افتتاحیه کانون‌های ورزشی پهلوان سعید ناظر بر ورزش آئینی و باستانی را از اهم برنامه‌های هفته تربیت بدنی دانست و گفت: ذیل این برنامه شاهد برگزاری جشنواره ورزش‌های بومی محلی روستایی و عشایری با همکاری هیئت مربوط خواهیم بود، همچنین جشنواره و مسابقات ورزشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در مدارس استثنایی برگزار می‌شود.

اسدی از برپایی مراسم افتتاحیه مرحله چهارم از طرح میدان همدلی همزمان با سومین روز هفته تربیت بدنی خبر داد و بیان کرد: ذیل این طرح، افتتاح چمن‌های مصنوعی مدارس را خواهیم داشت؛ آغاز مسابقات ورزشی فرهنگیان در سطح مناطق و شهرستان‌ها و برگزاری مسابقات ورزشی رشته‌های همگانی از دیگر برنامه‌های این روز است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: در روز سه‌شنبه طرح مهارت‌آموزی در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم اجرایی می‌شود که هدف از این طرح، توانمندسازی دانش‌آموز ورزشکار برای ادامه مسیر قهرمانی با کمک نهادهای مربوط همچون ورزش و جوانان است زیرا آموزش و پرورش رسالت شناسایی استعدادها و نهادهایی چون ورزش و جوانان وظیفه قهرمان‌پروری را دارند.

اسدی اظهار کرد: تجلیل از خیران و حامیان ورزش دانش‌آموزی، برگزاری انتخابات انجمن‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای، تجلیل از پیشکسوتان و معلمان تربیت بدنی، برگزاری برنامه‌های دانش‌آموزی دوستدار و حافظ محیط زیست، اجرای برنامه‌های فرهنگی ورزشی با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زیارت گلزار شهدا، شرکت در نماز جمعه و برپایی پیاده‌روی خانوادگی با مشارکت دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان از دیگر برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش در مدارس استان است.

ورزش زیربنایی‌ترین و کاربردی‌ترین مقوله در تعلیم و تربیت است

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه ورزش زیربنایی‌ترین و کاربردی‌ترین مقوله در امر تعلیم و تربیت است، توضیح داد: اگر ورزش در سرانه فعالیت دانش‌آموزان دیده شود، یقین بدانید که در سایر ساحت‌ها نیز به رشد و تعالی خواهند رسید.

اسدی افزود: بسیاری از دانش‌آموزان ورزشکار را سراغ داریم که در زمینه تحصیلی و آموزشی نیز پیشرفت قابل توجه داشتند و این مهم باید مدنظر خانواده‌ها و متولیان امر تعلیم و تربیت قرار گیرد.

وی تأکیدکرد: هر چه فضاها، سالن‌ها و امکانات ورزشی بیشتری برای دانش‌آموزان تدارک ببینیم و بتوانیم ورزش را در برنامه‌های این قشر پررنگ کنیم، فضایی برای فعالیت‌های آسیب‌زا باقی نخواهد ماند.

اسدی با ابراز خرسندی از بهبود سرانه ورزشی مدارس استان، افزود: هر چقدر در این زمینه کار شود کم است و امید است با کمک همگانی توان فضا و تجهیزات را ارتقا بدهیم؛ در دور جدید طرح میدان همدلی در هفته تربیت بدنی، ۲۱ پروژه جدید به بهره‌برداری می‌رسد چهار پروژه سنگین نیز در دست اجراست که تلاش داریم در آینده نزدیک با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح شود.

وی همراه ساختن خانواده‌ها با دانش‌آموزان در امر ورزش را یک ضرورت عنوان کرد و گفت: در این راستا طرح ورزش با خانواده در مدارس اجرایی می‌شود و پدرها و مادرها با حضور در سالن‌های منتخب همراه دانش‌آموز خود به ورزش می‌پردازند. اسدی درپایان گفت: همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه فضاهای ورزشی در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد تا به صورت رایگان استفاده کنند.