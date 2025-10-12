به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدل سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، در حاشیه مراسم بدرقه کاروان ایران گفت: به شروع مسابقات بسیار نزدیک شده‌ایم و ان‌شاءالله تا چند روز آینده، اولین گروه از کاروان ایران که شامل رشته‌های توپی هستند، اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه پرچمدار ایران در بازی‌های آسیایی بحرین تغییر کرده است، گفت: تغییرات جزئی در ترکیب کاروان ایجاد شد که عمدتاً به دلیل مصدومیت‌ها بود. آخرین تغییر نیز مربوط به پرچمدار کاروان بود، زیرا آقای قنبری که پرچمدار کاروان بودند، از ناحیه رباط صلیبی زانو دچار پارگی و مصدومیت شدند و مهدی جمالی جایگزین او شد. سایر تغییرات نیز جزئی و مربوط به آسیب‌دیدگی‌ها بوده است. ان‌شاءالله از بیست‌وچهارم مهرماه گروه اول کاروان اعزام خود را آغاز خواهد کرد.

اعزام رشته‌های توپی در گروه نخست

سرپرست کاروان اعزامی ایران افزود: در گروه اول، تیم‌های رشته‌های هندبال، والیبال، کبدی، موی‌تای و فوتسال حضور دارند. بازی‌های فوتسال چند روز زودتر آغاز می‌شود و نخستین گروه اعزامی ما نیز همین رشته‌ها خواهند بود.

خوش‌بینی به عملکرد کاروان ایران

پاکدل در ادامه درباره ارزیابی عملکرد تیم‌ها و پیش‌بینی نتایج کاروان ایران عنوان کرد: برخی از رشته‌های ما به دلیل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا و رقابت‌های بین‌المللی در ماه‌های اخیر، توسط مرکز نظارت ما ارزیابی شدند. اما در برخی دیگر از رشته‌ها، به این دلیل که این ورزشکاران برای نخستین بار در مسابقات بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند و شناخت دقیقی از رقبای آن‌ها وجود ندارد، ارزیابی دقیقی انجام نشده است. با این حال، در مجموع نسبت به عملکرد کاروان و رشته‌های مختلف خوش‌بین هستیم و معتقدیم این نسل می‌تواند برای آینده ورزش کشور افتخارآفرین باشد.

وی خاطرنشان کرد: نگاه کلی به کاروان ایران، بر اساس سیاست‌گذاری کمیته ملی المپیک و تأکید وزیر ورزش و جوانان، تنها معطوف به کسب مدال نیست، بلکه توسعه، آینده‌نگری و تجربه‌اندوزی ورزشکاران جوان نیز مورد توجه جدی است. خوش‌بینیم که این جوانان بتوانند دل مردم کشور را شاد کنند.

حضور تیم‌های هندبال در بازی‌های کشورهای اسلامی

سرپرست کاروان اعزامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت تیم‌های هندبال در بازی‌های کشورهای اسلامی اظهار داشت: در ابتدا اعلام شد که تنها تیم بانوان در این بازی‌ها حضور خواهد داشت، اما در روزهای اخیر اعلام کردند که هر دو تیم آقایان و بانوان شرکت خواهند کرد. این موضوع با تأخیر اطلاع‌رسانی شد و در برنامه‌ریزی اولیه مربیان ما وجود نداشت، به همین دلیل هر دو سرمربی نسبت به زمان اعلام ترکیب و آماده‌سازی اعتراض داشتند.

وی افزود: با وجود این تغییر، برنامه‌ریزی لازم انجام شد. خانم آنا شب گذشته وارد کشور شد و از فردا اردوی تیم ملی بزرگسالان بانوان آغاز می‌شود. همچنین آقای رافائل امشب وارد ایران خواهد شد و اردوی تیم ملی آقایان نیز پس از هفته چهارم لیگ آغاز خواهد شد. تلاش می‌کنیم تیم‌ها به‌موقع به مسابقات برسند، هرچند بازیکنان لژیونر در بازی‌های کشورهای اسلامی در اختیار ما نخواهند بود.