به گزارش خبرگزاری مهر، ناظم یونسی روز چهارشنبه با بیان اینکه این سازمان، در بازه زمانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تا تیرماه ۱۴۰۴، اقدام به برنامهریزی و انجام بازدید نظارتی از پروژههای ملّی دارای ماهیت احداثی و توسعهای با ۱۵۳ نفر روز کرده است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۰۲ طرح ملّی در استان در حال اجرا بود و پیشبینی کل اعتبار برای تکمیل و بهرهبرداری از این تعداد طرح ۱۹۰ همت است.
یونسی اضافه کرد: میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پیشبینیشده مربوط به سال ۱۴۰۳، برای پروژههای بازدید شده ۶.۶ درصد بود درحالیکه طبق اطلاعات حاصل از بازدیدهای میدانی، میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی محقق شده ۲.۱ درصد است به عبارت دیگر میزان دستیابی به اهداف یکساله کمتر از ۳۰ درصد بوده است.
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی افزود: میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی کل پیشبینیشده در موافقتنامهها ۶۳.۶ درصد بوده، لیکن بر اساس نتایج حاصل از بازدیدها، میزان تحقق، ۵۷.۸ درصد بوده است.
یونسی توضیح داد: برابر جمعبندی حاصل از بازدیدهای فنی، کیفیت اجرای طرحها، ۱۲.۹ درصد «عالی»، ۵۰ درصد «خوب»، ۲۵.۸ درصد «متوسط» و ۱۱.۳ درصد «ضعیف» گزارششده است.
وی گفت: ۶۳.۶ درصد پروژهها با وزن مالی ۹۴.۵ درصد «در دست اجرا»، ۲۷.۳ درصد با وزن مالی ۴.۸ درصد «متوقف»، ۲.۶ درصد با وزن مالی یک دهم درصد «خاتمه یافته» و ۶.۵ درصد با وزن مالی ۶ دهم درصد «شروع نشده» است.
وی اضافه کرد: بررسی میزان پیشرفت فیزیکی پروژههای ملّی عمرانی مورد بازدید در سال مالی ۱۴۰۳، حاکی از آن است که ۲۱.۳ درصد پروژهها با وزن مالی ۱۷.۷ درصد مطابق با برنامه زمانبندی تعیینشده در موافقتنامه پیشرفت داشتهاند بر همین اساس ۱۶ درصد با وزن مالی ۱۰.۸ درصد جلوتر از برنامه زمانبندی و ۶۲.۷ درصد باقیمانده پروژهها با وزن مالی ۷۱.۴ درصد از برنامه زمانبندی تأخیر داشتهاند.
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی گفت: در تأخیر پروژههای ملّی عمرانی نسبت به برنامه زمانی، کمبود اعتبارات مصوب و تخصیصیافته به میزان ۶۲ درصد، ضعف دستگاه اجرایی در انجام وظایف مدیریتی محوله ۲۰ درصد و عواملی همچون مطالعه، مشکلات اجتماعی، زمین، پیمانکار و مشاور ۱۸ درصد نقش داشتهاند.
