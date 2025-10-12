۱۶۹ طرح آموزش و پرورش در آذربایجان شرقی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه سهیلا نظرنیا در تبریز اظهار کرد: ۱۶۹ طرح آموزش و پرورش شامل ۱۶۶ طرح آموزشی با ۶۴۶ کلاس درس و سه طرح ورزشی امروز افتتاح شد ۲۸۵ مدرسه با یک هزار و ۳۲۰ کلاس در قالب نهضت عدالت آموزشی تا کنون در استان افتتاح شده است.

نهضت عدالت آموزشی از اثرات همکاری دولت با مشارکت خیران است

فرهاد فرهودی، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی نیز افزود: مدرسه مرحوم سهیلا نظرنیا با اعتبار ۶۲۰ میلیارد ریال با مشارکت ۷۰ درصدی نوسازی مدارس در یک هزار و ۸۰۰ متر زیربنا ساخته شده است و در قالب نهضت عدالت آموزشی ۵۳ هزار متر مربع زیربنای آموزشی احداث و تحویل آموزش و پرورش استان خواهد شد.