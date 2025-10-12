به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانداران پیشین و جدید اهر، با قدردانی از مردم نجیب و بااصالت این شهرستان، اظهار داشت: در کنار همه زیرساخت‌های فیزیکی لازم برای توسعه، وفاق، همدلی و عزم جزم همه ارکان قوای سه‌گانه به‌عنوان الفبای توسعه نقش کلیدی دارد و ضرورت آن، امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تفکیک قوا یک اصل درست و منطقی است، اما در عین رعایت این اصل، اگر همه قوا دست به دست هم ندهند و دچار تفرقه و اختلاف شوند، مردم زیان می‌بینند.

سرمست با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب، دولت دکتر پزشکیان را فراتر از همه دولت‌ها تأیید و همگان را مکلف به حمایت از آن کرده‌اند، افزود: امروز شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به نحوی است که باید اختلاف‌ها را کنار بگذاریم.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: از فعالیت‌ها و پیگیری‌های نمایندگان مجلس به شدت پشتیبانی می‌کنیم و معتقدیم که از ظرفیت نمایندگان استان بیشتر از این می‌توانیم استفاده کنیم.

وی با اشاره به حضور اعضای کمیسیون‌های آموزش و بهداشت مجلس در استان طی هفته گذشته، خطاب به نماینده مردم اهر و هریس، گفت: انتظار داریم که شما به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان هم در جهت توسعه شهرستان، هم در مدیریت استان و هم پیگیری مسائل در سطح ملی مؤثر باشید.

سرمست با بیان اینکه انتصابات و تغییرات مدیریتی استان در راستای حفظ و تقویت وفاق و انسجام صورت می‌گیرد، گفت: انتصاب فرماندار جدید اهر هم در راستای تحکیم وفاق و برداشتن موانع احتمالی توسعه در شهرستان انجام شد و امیدواریم این تغییر موجب تحول در مسیر توسعه منطقه شود.

وی افزود: شهرستان اهر به عنوان محور توسعه شمال شرق استان، از توسعه لازم برخوردار نیست و وظیفه ماست که با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های هر شهرستان به دنبال توسعه متوازن باشیم.

استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از زحمات و خدمات ۹ ماهه صادق احمدی، علیرضا خاکپور را به عنوان فرماندار جدید اهر معرفی کرد و گفت: هر اقدامی که حاصل اجماع نظر در شهرستان باشد شدیداً مورد حمایت مدیریت استان خواهد بود و از فرماندار جدید انتظار دارم که در تعامل مثبت با تمام ارکان اداری شهرستان، در خدمت مردم باشد.

در این آیین، علیرضا خاکپور با حکم استاندار آذربایجان شرقی به عنوان سرپرست فرمانداری اهر معرفی و از خدمات صادق احمدی، فرماندار پیشین قدردانی شد.

علیرضا خاکپور خواجه متولد ۱۳۵۶ دارای مدرک دکترای مدیریت استراتژیک و از کارکنان باسابقه وزارت کشور است که پیش از این فرماندار بناب بود. رئیس گروه اقتصاد و بازرگانی استانداری، معاون عمرانی فرماندار جلفا، بخشدار صوفیان، معاون فرماندار و فرماندار هریس ازجمله مسئولیت‌های پیشین وی به شمار می‌رود.