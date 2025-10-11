به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، عصر شنبه نوزدهم مهرماه، در نشست جمع‌بندی سفر به تبریز با حضور استاندار آذربایجان شرقی و اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، از آغاز روند تجهیز و بازسازی دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خبر داد.

وی همچنین از تصویب تأمین ۳۵ دستگاه CNC برای هنرستان‌های فنی، به‌ویژه هنرستان ماندگار وحدت تبریز، به‌عنوان گامی در جهت ارتقای مهارت‌آموزی دانش‌آموزان یاد کرد.

طرح پارک علم و فناوری کودک در دستور بررسی

کاظمی در ادامه به پیشنهاد ایجاد پارک علم و فناوری کودک اشاره کرد و گفت: طرح جامع این پروژه برای بررسی‌های کارشناسی ارائه شده است. وی افزود: در راستای توسعه فناوری آموزشی، سامانه‌ای در حال راه‌اندازی است که نیازهای فناوری و تجهیزاتی مدارس کشور را در حوزه‌های پرورشی، ورزشی، علمی، بهداشتی، هنری و محیط‌زیستی شناسایی و سامان‌دهی می‌کند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: انجمن پتروشیمی‌های ایران نیز در قالب مسئولیت‌های اجتماعی در این طرح مشارکت خواهد داشت تا بخشی از نیازهای زیرساختی آموزشی از این مسیر تأمین شود.

تخصیص اعتبارات ویژه از محل سفر ریاست جمهوری

کاظمی با اشاره به ظرفیت سفر ریاست جمهوری به آذربایجان شرقی، این سفر را فرصتی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دانست و اعلام کرد: از محل اعتبارات سازمان نوسازی مدارس، ۱۰ میلیارد تومان برای هنرستان‌های استان اختصاص یافته است و در مجموع حدود دو و نیم همت از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به آموزش و پرورش تعلق خواهد گرفت

تجهیز اردوگاه دانش‌آموزی الغدیر تبریز

وزیر آموزش و پرورش همچنین از آغاز روند تزریق منابع مالی برای نوسازی اردوگاه دانش‌آموزی الغدیر تبریز خبر داد و گفت: بخشی از اعتبارات سفر ریاست جمهوری نیز به این پروژه اختصاص می‌یابد تا این مرکز به‌عنوان یکی از اردوگاه‌های فعال شمال‌غرب کشور بازسازی و تجهیز شود.

پایش لحظه‌ای وضعیت مدارس در کشور

کاظمی در پایان با قدردانی از رئیس‌جمهور، برای پیگیری توسعه عدالت آموزشی، اظهار کرد: رئیس‌جمهور مسیر تحول آموزش و پرورش را با نقشه راه مشخصی دنبال می‌کند و هم‌اکنون پایش وضعیت مدارس سنگی، کانکسی، تراکم دانش‌آموزی و پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش به‌صورت لحظه‌ای در حال انجام است.