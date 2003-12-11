انفجار يك اتومبيل در خارج يك كنيسه در ايتاليا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پليس ايتاليا از انفجار اتومبيلي در خارج يك كنيسه در شهر مدنا(Modena) از شهرهاي شمالي ايتاليا در بامداد امروز پنج شنبه خبر داد.

به گزارش منابع پليس راننده اين اتومبيل كه به نظر مي رسد اردني تبار بوده در اين انفجار كشته شده است.

جزئيات بيشتري از اين انفجار هنوز ارائه نشده است.