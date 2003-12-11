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۲۰ آذر ۱۳۸۲، ۱۳:۱۸

خبرگزاري فرانسه خبر داد:

انفجار يك اتومبيل در خارج يك كنيسه در ايتاليا

يك اتومبيل در خارج از يك معبد يهودي در يكي از شهرهاي شمالي ايتاليا در اولين ساعات بامداد امروز منفجر شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پليس ايتاليا از انفجار اتومبيلي در خارج يك كنيسه در شهر مدنا(Modena) از شهرهاي شمالي ايتاليا در بامداد امروز پنج شنبه خبر داد.
به گزارش منابع پليس راننده اين اتومبيل كه به نظر مي رسد اردني تبار بوده در اين انفجار كشته شده است.  
جزئيات بيشتري از اين انفجار هنوز ارائه نشده است.

کد مطلب 43747

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