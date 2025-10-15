پیام تسلیت معاون سیما در پی درگذشت سعید مظفری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، محسن برمهانی معاون سیمای رسانه ملی در پیامی درگذشت سعید مظفری صدای ماندگار دوبله ایران را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت هنرمند پیشکسوت استاد سعید مظفری، صدای ماندگار دوبله ایران، مایه اندوه و تأسف فراوان جامعه فرهنگی و هنری کشور است. ایشان با دهه‌ها فعالیت صادقانه در عرصه هنر دوبله و صداپیشگی، نقش پررنگی در شکل‌گیری خاطرات نسل‌های مختلف مخاطبان رسانه ملی داشتند.

بی‌تردید صدای گرم و نافذ ایشان، تا سال‌ها در یاد دوستداران هنر باقی خواهد ماند.

اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده محترم آن مرحوم، جامعه هنرمندان و همکاران عرصه دوبله، برای آن استاد فقید رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.»