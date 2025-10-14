سعید مظفری دوبلور پیشکسوت درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مظفری دوبلور باسابقه و قدیمی شامگاه سه شنبه ۲۲ مهر در بیمارستان عرفان درگذشت.
فرشید شکیبا مدیر امور دوبلاژ تلویزیون این خبر را تایید کرده است.
سعید مظفری صدایی ماندگار در تاریخ دوبلاژ ایران است که در فیلمهای مختلفی هنرنمایی کرده است. از جمله کارهای وی توان به گویندگی به جای کلینت ایستوود در فیلمهای «خوب، بد، زشت» و «به خاطر یک مشت دلار»، دمین توماس در نقش زید در فیلم «محمد رسولالله» و همچنین گویندگی در سریال «سالهای دور از خانه»، «مردگان متحرک» و «وایکینگها» اشاره کرد.
او همچنین گوینده اصلی نقشهای رایان اونیل بود و نقشهای بسیاری را نیز به جای پیرس برازنان، متیو مککانهی، برد پیت و جکی چان صحبت کرده است.
خبرگزاری مهر درگذشت این دوبلور باسابقه را به جامعه هنری و خانواده وی تسلیت میگوید.
