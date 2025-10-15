۲ پیام تسلیت برای سعید مظفری؛ صدایی که تجسم وقار و عشق بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در پیامی درگذشت سعید مظفری دوبلور با سابقه ایران را تسلیت گفت.

در پیام رئیس سازمان سینمایی آمده است:

«درگذشت سعید مظفری، هنرمند بزرگ و دوبلور کشور، بار دیگر صدای ماندگار نقش‌های دوست‌داشتنی را در گوشمان طنین انداز کرد؛ با صدایی آشنا، گرم و نجیب که می‌توانست از پس هر نقش و هر احساسی برآید و آن را در جان شنونده بنشاند. او با قدرت بیان و موسیقی درونی صدایش، روح تازه‌ای به چهره‌ها می‌بخشید. صدای سعید مظفری، تجسمی از وقار، تجربه و عشق به حرفه‌ای شریف بود که پایه‌هایش بر ظرافت و احساس استوار است.

سینمای ایران و هنر دوبله، یکی از صداهای طلایی و ماندگار خود را از دست داد. درگذشت این هنرمند را به خانواده محترم ایشان، جامعه دوبله و سینمای کشور تسلیت می‌گویم و برای روح بلندش آرامش ابدی مسئلت دارم. یادش با هر تکرار آن صدا، جاودانه خواهد ماند.»

پیام تسلیت مدیر دوبلاژ تلویزیون

فرشید شکیبا مدیر دوبلاژ تلویزیون نیز در پیامی درگذشت سعید مظفری را تسلیت گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

«صدای ماندگارتان، همیشگی شد در خاطره‌ها

هنرمند و همکار گرانقدرم، استاد سعید مظفری، چه بگویم از صدایت که همدم سالیان سال لحظه‌های کاری و زندگی‌مان بود. صدایت نه تنها در جان شخصیت‌ها نشست، که در قلب ما همخانه شد.

خاطرات روزهای استودیو، خنده‌ها و حتی دغدغه‌های مشترکمان در این وادی پر فراز و نشیب، هرگز از یادم نمی‌رود. حالا که شما سفر کردید، جایتان نه فقط در قاب صداها، که در جمع ما خالی می‌ماند.

دوبله ایران یکی از ستون‌های استوارش را از دست داد و من یک همکار و دوست نازنین. یادتان، صدای گرمتان و تمام خاطرات مشترکمان، همیشه در قلبم زنده خواهد ماند.

سعید عزیز، روح مهربان و صدای گرمتان تا ابد در تالار خاطرات این سرزمین طنین‌انداز خواهد بود.»