به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش، به مناسبت درگذشت سعید مظفری دوبلور پیشکسوت، فیلمهای «شاهدا» و «مورد عجیب بنجامین باتن» به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم «شاهدا» به کارگردانی کبیر خان پنجشنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۷ روانه آنتن میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک دختر پاکستانی معلول که نمیتواند حرف بزند در هندوستان گم میشود و هیچ راه برگشتی پیش رویش نیست. یک مرد متعهد و بزرگوار به خود قول میدهد تا او را به سرزمین مادری نزد خانواده اش برگرداند.
از بازیگران این فیلم میتوان به سلمان خان، کارینا کاپور، هارشالی مالهوترا، مهر ویج، شارات ساکسنا، عدنان سامی و اوم پوری اشاره کرد.
فیلم «مورد عجیب بنجامین باتن» محصول ۲۰۰۸ که توسط دیوید فینچر کارگردانی شده، جمعه ۲۵ مهر ساعت ۱۷ پخش میشود.
این فیلم داستان بنجامین باتن را روایت میکند، مردی که برعکس دیگران، وقتی که تازه به دنیا آمده ظاهری پیر دارد و هرچه از سنش میگذرد جوانتر میشود و همین موضوع عواقب عجیب و غریبی برای او در پی دارد.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان کیت بلانشت، برد پیت، جولیا اورموند، الیاس کوتیاس، تراجی پی هنسون، جیسون فلمینگ و تیلدا سوئینتن را نام برد.
