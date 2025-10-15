به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا فولادی ظهر چهارشنبه به رسانه‌ها گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق و وسایل کشاورزی از اماکن دولتی و خصوصی سطح حوزه استحفاظی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا مأموران کلانتری ۱۶ نیمبلوک و پاسگاه ولیعصر (عج) با انجام تحقیقات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری دو سارق با هماهنگی مرجع قضایی شدند.

سرهنگ فولادی با بیان اینکه متهمان پس از بازجویی، به سرقت سیم و کابل برق و ابزارآلات کشاورزی اعتراف کردند و اموال مسروقه کشف شد، گفت: همچنین پرونده سارقان جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید