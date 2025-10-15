  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار در قاینات؛ اموال مسروقه کشف شد

دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار در قاینات؛ اموال مسروقه کشف شد

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از دستگیری دو سارق سابقه‌دار در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن دولتی و خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا فولادی ظهر چهارشنبه به رسانه‌ها گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق و وسایل کشاورزی از اماکن دولتی و خصوصی سطح حوزه استحفاظی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا مأموران کلانتری ۱۶ نیمبلوک و پاسگاه ولیعصر (عج) با انجام تحقیقات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری دو سارق با هماهنگی مرجع قضایی شدند.

سرهنگ فولادی با بیان اینکه متهمان پس از بازجویی، به سرقت سیم و کابل برق و ابزارآلات کشاورزی اعتراف کردند و اموال مسروقه کشف شد، گفت: همچنین پرونده سارقان جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید

کد خبر 6623446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها