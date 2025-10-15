کاهش ۱۸ درصدی سرقت در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح چهارشنبه در جریان بازدید از کشفیات جدید مواد مخدر انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: خوشبختانه سردار شجاعی‌نسب فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در سال گذشته به عنوان یکی از فرماندهان برتر کشور شناخته شد و در ارزیابی اخیر نیز یکی از کارگاه‌های زیرمجموعه فراجای استان به عنوان یکی از کارگاه‌های برجسته کشور معرفی شده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه برنامه‌های هفته فراجا در خراسان جنوبی به‌خوبی و با تنوع بالا در حال اجراست، گفت: در سطح استان، شهرستان‌ها و حتی بخش‌ها، برنامه‌هایی نظیر دیدارهای مردمی، استقرار میز خدمت و پاسخگویی به مطالبات مردم پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بالاترین سرمایه نیروی انتظامی اعتماد مردم است و خوشبختانه مجموعه فراجا در استان خراسان جنوبی توانسته با عملکرد مطلوب خود رضایت عمومی مردم را جلب کند.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به بازدید از پروژه‌های عمرانی فراجا در استان گفت: در حوزه مسکن برای پرسنل خدوم انتظامی، پروژه‌ای در قالب ۵۰۰ واحد سازمانی در حال اجراست که در کمتر از ۱۴ ماه به مراحل پایانی رسیده است و این نشان از کار جهادی و روحیه خدمت صادقانه در مجموعه فراجا دارد.

وی ادامه داد: در حوزه پلیس فتا نیز شاهد تحولات بسیار مطلوبی هستیم؛ در گذشته این مجموعه در فضای محدودی در داخل شهر فعالیت داشت اما اکنون با تلاش‌های صورت‌گرفته، ساختمانی دوطبقه و مجهز برای استقرار پلیس فتا آماده شده است و همچنین در حوزه‌های وظیفه عمومی، راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نیز اقدامات چشمگیری صورت گرفته که قابل تقدیر است.

هاشمی با اشاره به عملکرد فراجا در حوزه کاهش جرائم و ارتقای امنیت اجتماعی افزود: در سال گذشته، استان خراسان جنوبی با کاهش حدود ۱۸ درصدی سرقت‌ها و افزایش ۶۰ درصدی کشفیات جرائم روبه‌رو بوده که این امر حاصل تلاش، مدیریت و هوشیاری نیروهای خدوم انتظامی است.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز با تلاش شبانه‌روزی مأموران فراجای استان، بیش از ۱۳ تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است و تنها در هفته گذشته یک محموله یک تنی تریاک و در شب گذشته نیز محموله‌ای شامل بیش از ۷۰۰ کیلوگرم شیشه کشف شده که جای تقدیر فراوان دارد.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: این موفقیت‌ها نتیجه احساس مسئولیت، ایثار و فداکاری کارکنان نیروی انتظامی است که در سخت‌ترین شرایط برای امنیت و آرامش مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

وی در پایان گفت: صمیمانه از سردار شجاعی‌نسب، فرمانده محترم انتظامی استان، معاونان ایشان و فرماندهان شهرستان‌های دوازده‌گانه استان خراسان جنوبی قدردانی می‌کنم چرا که بی‌تردید، تلاش‌ها و مجاهدت‌های خالصانه این عزیزان مورد رضایت خداوند متعال و خشنودی مردم شریف استان قرار خواهد گرفت.