کشف ۷۷۱ کیلوگرم شیشه در خراسان جنوبی؛ افزایش ۴۰ درصدی کشفیات مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعینسب، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران و در حاشیه بازدید از کشفیات جدید مواد مخدر اظهارکرد: در راستای مقابله قاطع با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با رصد اطلاعاتی دقیق در محورهای مواصلاتی و حوزههای استحفاظی، از تردد یک دستگاه خودروی سنگین حامل مواد مخدر مطلع شدند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: مأموران پس از شناسایی خودروی مورد نظر در یکی از محورهای استان، با اقدامات تخصصی و پلیسی آن را متوقف کردند که در بازرسی انجامشده از این تریلی، ۷۷۱ کیلوگرم ماده مخدر از نوع شیشه که به طرز ماهرانهای در خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی تصریح کرد: در این عملیات، راننده خودرو دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد و تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل مرتبط با این پرونده ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه این محموله از مرزهای شرقی وارد کشور شده و به مقصد استانهای شمالی در حال انتقال بود، گفت: خوشبختانه با هوشیاری و تلاش شبانهروزی مأموران پلیس، از توزیع این میزان مواد مخدر در کشور جلوگیری شد.
سردار شجاعینسب با اشاره به عملکرد هفته اخیر پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر افزود: در روز نیروی انتظامی (۱۳ مهرماه) نیز مأموران موفق به کشف بیش از یک تن و ۱۰۰ کیلوگرم تریاک شدند و بدین ترتیب در هفته گذشته بیش از یک تن و ۸۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده است.
وی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۳ تن انواع مواد مخدر توسط پلیس خراسان جنوبی کشف و ۳۶ باند تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و منهدم شدهاند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: پلیس استان با همکاری مردم مسئولیتپذیر و در اجرای قانون، بر پیمانی که با مردم شریف و شهدای والامقام بسته است پایدار خواهد ماند و اجازه جولان به قاچاقچیان مواد مخدر را نخواهد داد. وی افزود: مأموران انتظامی همچنان با اقتدار و حضور میدانی، در مسیر حفظ امنیت و سلامت جامعه با جدیت تمام به مأموریتهای خود ادامه خواهند داد.
نظر شما