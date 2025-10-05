  1. استانها
  2. ایلام
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۷:۴۶

رحیمی:مبلغان به سواد رسانه و هوش مصنوعی مجهز شوند

رحیمی:مبلغان به سواد رسانه و هوش مصنوعی مجهز شوند

ایلام - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: مبلغین باید به علوم روان‌شناسی، سواد رسانه و هوش مصنوعی مجهز شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست صمیمی حجت‌الاسلام علی رحیمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام، با طلاب حوزه علمیه حضرت حجت بن الحسن(عج) شهرستان دره‌شهر؛ وی با اشاره به ضرورت ارتقای توانمندی‌های مبلغان، بر لزوم تجهیز آنان به دانش روز از جمله روان‌شناسی، سواد رسانه و هوش مصنوعی تأکید کرد و افزود: آموزش این مباحث در تمامی شهرستان‌های استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه مسئولیت توانمندسازی مبلغان بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است، اظهار داشت: توجه به جهاد تبیین به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سازمان تبلیغات اسلامی است، و امیدواریم در این زمانه بتوانیم با آگاهی‌بخشی به مردم، وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

این نشست در ادامه سلسه جلسات مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام در سفر به شهرستان دره شهر برگزار شد.

کد خبر 6611708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها