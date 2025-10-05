رحیمی:مبلغان به سواد رسانه و هوش مصنوعی مجهز شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست صمیمی حجتالاسلام علی رحیمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام، با طلاب حوزه علمیه حضرت حجت بن الحسن(عج) شهرستان درهشهر؛ وی با اشاره به ضرورت ارتقای توانمندیهای مبلغان، بر لزوم تجهیز آنان به دانش روز از جمله روانشناسی، سواد رسانه و هوش مصنوعی تأکید کرد و افزود: آموزش این مباحث در تمامی شهرستانهای استان آغاز شده است.
وی با بیان اینکه مسئولیت توانمندسازی مبلغان بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است، اظهار داشت: توجه به جهاد تبیین به عنوان یکی از اولویتهای اصلی سازمان تبلیغات اسلامی است، و امیدواریم در این زمانه بتوانیم با آگاهیبخشی به مردم، وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.
این نشست در ادامه سلسه جلسات مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام در سفر به شهرستان دره شهر برگزار شد.
