به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، طرح پایلوت تزریق آب کمشور در مخزن بنگستان میدان اهواز، در راستای بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش تولید با استفاده از فناوریهای جدید، امروز (چهارشنبه، ۲۳ مهر) با حضور حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بهطور رسمی افتتاح و عملیاتی شد.
این طرح با هدف ظرفیت تزریق پذیری بلندمدت مخزن، شناخت بهتر ناحیه مخزنی، کاهش عدم قطعیت و ریسکهای احتمالی، ارزیابی چالشهای میدانی - عملیاتی تزریق آب، تخمین اولیه ظرفیت افزایش تولید و ارائه راهحل بهمنظور تصمیمگیری برای توسعه میدان با استفاده از تزریق آب اجرایی شده است.
توسعه مخازن بنگستانی برمبنای فناوری تزریق آب از اولویتهای اصلی شرکت ملی نفت برای نگهداشت تولید، جلوگیری از افت فشار مخزن، افزایش ذخیره قابل بازیافت و به تبع آن ظرفیت تولید است.
از مهمترین فعالیتها و فناوریهای استفادهشده در این طرح میتوان به انجام آزمایشهای نمودارنگار تزریق و مقایسه آن با نمودارنگار تولید برای بررسی و مقایسه لایههای با ظرفیت تزریق، چاهآزمایی بلندمدت در مخازن بنگستان با تراوایی بسیار کم و ساخت فشار طولانی، استفاده از تفکیکگر سرچاهی برای حذف اثرات انبارش چاه اشاره کرد.
همچنین شبیهسازی با نرمافزارهای اختصاصی تزریقپذیری، طراحی و انجام آزمایشهای پیشرفته ازدیاد برداشت در شرایط مخزنی، پایش آنلاین تزریق و تولید از طریق نصب تجهیزات درونچاهی، از مهمترین فناوریهای این طرح است.
از دیگر مزیتهای استفاده از این روش نسبت به روشهای متداول، هزینه کمتر نسبت به تزریق گاز، نبود نیاز به تجهیزات پیشرفته و امکان استفاده از تأسیسات موجود است.
هدف اصلی فاز نخست این پایلوت، کاهش ریسکهای مخزنی و عملیاتی، تخمین ناهمگنی مخزن و ظرفیت طولانیمدت تزریق آب با لحاظ کردن محدودیتهاست، ضمن اینکه در صورت موفقیت پروژه پایلوت، توسعه این طرح در مقیاس میدانی میتواند نقش بسزایی در افزایش ذخایر نفت قابل استحصال مخازن کاندید مناطق نفتخیز جنوب افزون بر ۱۰ درصد داشته باشد.
بر اساس این گزارش، با توجه به مشابهت ساختاری و حوضهای بعضی از مخازن بزرگ بنگستانی، در صورت موفقیت این پایلوت، تزریق آب به یکی از گزینههای اصلی توسعه مخازن بنگستانی مناطق نفتخیز جنوب تبدیل خواهد شد.
گفته میشود که پس از اتمام این پایلوت، برنامهریزی برای اجرای فاز دوم با استفاده از منابع آب جایگزین، گسترش تعداد ناحیههای پایلوت در بخشهای دیگر میدان و میدانهای مشابه، پیگیری تأمین تأسیسات تکمیلی مورد نیاز برای تصفیه و انتقال آب به محل میدانها و استفاده از فناوری هوشمندسازی در بسته پایش طرحهای تزریق آب انجام میشود.
نظر شما