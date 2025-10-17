۸۰۰ میلیون دلار برای روزآمدسازی تجهیزات حفاری اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نشست با مدیران و مسئولان شرکت ملی حفاری ایران، اظهار کرد: انتظار میرود این شرکت بهعنوان یکی از شرکتهای بالادستی و بزرگترین شرکت حفاری ایران، با برنامهریزی مدون، تغییر نگرش مدیریتی و ارائه راهکارهای مناسب بتواند بیش از پیش پاسخگوی نیازهای صنعت نفت باشد.
وی با اشاره به آمار ارائه شده از عملکرد شرکت ملی حفاری ایران در نیمه نخست امسال و رشد قابلتوجه در بخشهای حفاری، خدمات جانبی و سایر بخشهای خدمات و پشتیبانی این شرکت، افزود: با توجه به برنامههای صنعت نفت در افزایش تولید و توسعه میدانهای نفت و گاز، سطح انتظارات از شرکت ملی حفاری ایران فراتر از اینهاست که البته باید در زمینه تقویت زیرساختهای این شرکت و رفع چالشها نیز مبادرت شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بیان کرد: شرکت ملی حفاری ایران از نظر منابع انسانی متخصص و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل جایگاه ویژهای در صنعت نفت دارد که باید با برنامهریزی مناسب، ابتکار عمل و تشکیل گروههای اجرایی و نظارتی قوی، زمینه پویایی بیش از پیش این شرکت را فراهم آورد.
بورد از اختصاص ۸۰۰ میلیون دلار برای بازسازی و نوسازی ناوگان حفاری و تجهیزات خدمات یکپارچه فنی و مهندسی شرکت ملی حفاری ایران خبر داد و گفت: در این ارتباط قراردادهای خوبی با شرکتهای سازنده داخلی و دانشبنیانها امضا شده است که با تعامل، همافزایی و پیگیریهای مستمر شاهد روز آمدی و فصل جدیدی در حضور پررنگتر و فعالتر این شرکت در بازار صنعت حفاری خواهیم بود.
قرارداد با شرکتهای داخلی برای نوسازی ناوگان
مهران مکوندی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، در ادامه این نشست گزارشی از عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۴ و اقدامات انجام شده در حوزه نوسازی و بازسازی ناوگان حفاری و خدمات فنی و مهندسی ارائه کرد.
وی یادآور شد: در ماههای اخیر قراردادهای متعددی در زمینه ساخت و خرید شماری از تجهیرات کاربردی از جمله ساخت موتورهای اصلی، ژنراتورهای دستگاه حفاری و بازسازی ونوسازی ناوگان موجود با شرکتهای بزرگ داخلی امضا شده است و همکاران ما بهصورت مستمر پیگیر هستند تا این قراردادها در زمان تعیین شده نهایی و شرایط ارتقای کیفی و کمّی خدمات فراهم شود.
