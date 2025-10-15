بهروزآذر با بدرقه رئیس فدراسیون ملی زنان چین به تهران بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده صبح امروز و در پایان سفری سه روزه به پکن، با بدرقه شن ییچین، مشاور دولتی و رئیس فدراسیون ملی زنان چین، به تهران بازگشت.
معاون رئیسجمهور در این سفر، ضمن حضور و سخنرانی در اجلاس بینالمللی «رهبران جهان برای آینده زنان»، با زلیخا مخکاموا، معاون نخست وزیر و رئیس کمیته دولتی خانواده و بانوان جمهوری ازبکستان و شن ییچین، مشاور دولتی و رئیس فدراسیون ملی زنان چین درخصوص توسعه روابط دوجانبه تهران با تاشکند و پکن به ویژه در حوزه زنان رایزنی کرد.
اجلاس رهبران جهان برای آینده زنان با شعار «آیندهای مشترک، توسعهای فراگیر» با حضور مقامات عالیرتبه، نمایندگان نهادهای بینالمللی و فعالان حوزه زنان از بیش از ۵۰ کشور جهان در پکن برگزار شد. در این اجلاس، موضوعاتی چون عدالت جنسیتی، توسعه پایدار، صلح و توانمندسازی اقتصادی زنان مورد بررسی قرار گرفت.
