به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی در دومین نشست «رشدا» با بیان اینکه این رویداد از جمله مجموعه نشستهایی است که در آن دست به هم آفرینی سیاستی با اقشار مختلف زنان شهر تهران میزنیم اظهار کرد: در این نشستها، اقتضائات رشد و شکوفایی زنانه را با یک روش علمی از خلال شرایط زیستی و روایتهای ناگفته اقشار مختلف زنان پیگیری میکنیم؛ در واقع هدف آن است که بتوانیم برخی شاخصهای بومی برای سنجش مدلهای رشد و شکوفایی در حوزه زنان را استخراج کرده و با مشارکت همه اقشار و البته، درک الزامات و اقتضائات، آن موارد را در اسناد بالادستی و پایش اسناد توسعه به کار گیریم.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به شرکت کنندگان مرحله دوم رویداد «رشدا» که زنان شاغل در بخشهای غیردولتی بوده و به صورت تخصصی فعالیت دارند خاطرنشان کرد: این عزیزان در ۳ کارگاه تخصصی «زنان و محیط کار»، «زنان و زندگی خانوادگی» و «زنان و فضای سلامت و ایمنی حوزه کاری» و به صورت گروههای متمرکز با روش «فوکوس گروپ» حضور داشتند.
وی افزود: شرکت کنندگان در مرحله نخست حیطههای مسئله بندی زنان در محیطهای کار غیردولتی را بررسی کردند که شامل محیطهای کار و بحثهای خانوادگی و در واقع سلامت، ایمنی و حیطههای مختلف آن بود.
مشاور زنان و خانواده شهردار تهران تصریح کرد: در مرحله بعدی، روایت مطلوب از شرایط رشد یافته و شرایط اکوسیستم آماده برای رشد و شکوفایی زنان تبیین شد تا در نهایت از این گفتگوها وهم اندیشیها ما بتوانیم دریافتهای خود را برای سیاستگذاری شهری و ایجاد شاخصهای رشد و شکوفایی زنان، احصا کنیم.
