کشف ۲۷۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور

به گزارش خبرگزاری توانیر، هادی سفیدمو مجری طرح نظارت، سازماندهی و استخراج رمزدارایی توانیر در نشست مجریان رمزارز صنعت برق و در تشریح عملکرد شرکتهای توزیع برق، از کشف و جمع‌آوری ۲۷۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز تاکنون خبر داد که معادل تولید یک نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی، برق مصرف می‌کند.

مجری طرح نظارت، ساماندهی و استخراج رمز دارایی شرکت توانیر افزود: از این تعداد تاکنون ۷۰ هزار دستگاه امحاء و ۲۰۰ هزار دستگاه ماینر نیز در انبار سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی قرار دارد که باید برای امحاء تجهیزات باقی مانده به سرعت اقدام شود.

افزایش ۳ برابری کشف مراکز غیرمجاز

سفیدمو عملکرد ۶ ماه نخست امسال را حاکی از افزایش ۳ برابری کشف مراکز غیرمجاز و ماینرهای کشف شده ذکر کرد که بیش از ۵۰ درصد این دستاورد به کمک گزارشهای مردمی و مابقی از طریق روش‌های فنی حاصل شد و ۱۳۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز نیز در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کشف و ضبط شده است.

سقف پاداش به ۳۰۰ میلیون تومان رسید

مجری نظارت، ساماندهی و استخراج رمز دارایی توانیر از افزایش میزان سقف پاداش‌های پرداختی به معرفی کنندگان مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز از ۲۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان خبر داد.

به گفته این مقام مسؤول، پاداش عاملان شناسایی نیز در ازای کشف هر دستگاه ماینر غیرمجاز به ۱.۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

پرداخت ۹ میلیارد تومان پاداش کشف در سال جاری

مجری نظارت، ساماندهی و استخراج رمز دارایی توانیر میزان پاداش‌های پرداخت شده به عوامل کشف و شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، از ابتدای سال جاری تاکنون را بیش از ۹ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی همچنین از تدوین ویرایش چهارم دستورالعمل چگونگی برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزدارایی خبر داد که به زودی از سوی مدیرعامل شرکت توانیر ابلاغ می‌شود.

سفید مو از جمله تغییرات این دستورالعمل را اضافه شدن تبصره‌ای عنوان کرد که درصورت ورود آسیب به شبکه و تأسیسات برق حین استفاده غیر مجاز، متخلفان به دلیل تخریب اموال عمومی و با استفاده از ظرفیت‌های ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، تحت پیگرد قضائی قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: چنانچه متخلف برای استخراج غیرمجاز رمزارز از طریق زخمی کردن کابل برق یا دستکاری کنتور اقدام کند، علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۲ قانون برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز، باید ۵۰ درصد هزینه بیشتری نسبت به مجموع خسارتهای برآورد شده، پرداخت کند.

سفیدمو گفت: درصورتی که متخلف با استفاده از تعرفه واحدهای تولیدی، پروانه آب کشاورزی، صنعت و معدن و… به استفاده غیرمجاز اقدام کند، پروانه و مجوزهای صادر شده، جهت بازنگری به مراجع صادر کننده اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت فراهم شدن امکان دسترسی به اطلاعات مدت زمان کارکرد ماینرهای غیرمجاز، این اطلاعات ملاک محاسبه برای صدور صورتحساب انرژی مصرفی قرار می‌گیرد.