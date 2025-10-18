خوش خلقت: ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در رشت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد خوش خلقت ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای مبارزه با عاملان ناترازی انرژی در استان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات میدانی از نگهداری تعدادی دستگاه غیرمجاز ارز دیجیتال در شهر رشت مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از تحقیقات لازم و بررسی‌های دقیق و اطمینان از صحت موضوع با همکاری ماموران شرکت توزیع برق از مکان مذکور بازدید و ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان با بیان اینکه در این خصوص ضمن تشکیل پرونده، متهم ۴۰ ساله به مرجع قضائی معرفی شد از شهروندان خواست هر گونه اطلاعات و اخبار در زمینه نگهداری و استفاده ماینر را بلافاصله به سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۰۹۶۳۰۰ اطلاع دهند.