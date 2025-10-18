  1. استانها
  2. گیلان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

خوش خلقت: ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در رشت کشف شد

خوش خلقت: ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در رشت کشف شد

رشت- رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان از کشف ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهر رشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد خوش خلقت ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای مبارزه با عاملان ناترازی انرژی در استان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات میدانی از نگهداری تعدادی دستگاه غیرمجاز ارز دیجیتال در شهر رشت مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از تحقیقات لازم و بررسی‌های دقیق و اطمینان از صحت موضوع با همکاری ماموران شرکت توزیع برق از مکان مذکور بازدید و ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان با بیان اینکه در این خصوص ضمن تشکیل پرونده، متهم ۴۰ ساله به مرجع قضائی معرفی شد از شهروندان خواست هر گونه اطلاعات و اخبار در زمینه نگهداری و استفاده ماینر را بلافاصله به سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۰۹۶۳۰۰ اطلاع دهند.

کد خبر 6626075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها