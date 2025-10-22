  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۵

زمان و جزئیات ثبت نام آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ اعلام شد

زمان و جزئیات ثبت نام آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ اعلام شد

معاون آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور زمان ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا سیاره با اعلام این خبر گفت: ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵(Ph.D) از روز یکشنبه ۴ آبان آغاز و در روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه سال جاری پایان می پذیرد.

وی تاکید کرد: متقاضیان با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در آن دفترچه در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور اقدام کنند.

سیاره افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ همزمان با آغاز ثبت‌نام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد و تمام مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق نشانی www.sanjesh.org انجام می‌شود.

معاون آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: آزمون نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ (Ph.D) صبح روز جمعه ۱۰ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

