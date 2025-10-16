ناصر تقوایی با حضور همکارانش و نوای موسیقی جنوب بدرقه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با زنده‌یاد ناصر تقوایی کارگردان مطرح سینمای ایران صبح امروز ۲۴ مهر با حضور چهره‌های هنری در ساختمان شماره ۲ خانه سینما آغاز شد.

در این مراسم هنرمندان و مدیرانی چون رائد فریدزاده، رضا کیانیان، آزیتا حاجیان، احمد مسجدجامعی، علیرضا رضاداد، حبیب رضایی، کتایون ریاحی، محمد چرمشیر، بابک احمدی، حمید پورآذری، احمد طالبی‌نژاد، سعید پورصمیمی، پانته‌آ پناهی‌ها، حامد بهداد، محمود پاک‌نیت، علی سرابی، مارال بنی‌آدم، فریدون جیرانی، علی اوجی، لیلی فرهادپور، هوشنگ گلمکانی، دانش اقباشاوی، جهانگیر کوثری، سیروس مقدم، ایرج راد، فریدون عموزاده خلیلی، مسعود فروتن، محمدرضا عرب، مهرزاد دانش، مجید توکلی، مازیار فکری‌ارشاد، مجید برزگر، جواد طوسی، محمد حمیدی‌مقدم، سهیل محمودی، سعید خانی، محمود گبرلو، اتابک نادری، محمد ولی‌زادگان، ستاره اسکندری، مهدی میامی، کوروش سلیمانی، هومن بهمنش، پریزاد سیف، امیر اثباتی، گوهر خیراندیش، علیرضا داودنژاد، منوچهر شاهسواری، علی شمس، سیف‌اله صمدیان، رضا بهبودی، محمدمهدی عسگرپور، ستاره اسکندری، مجتبی میرطهماسب، شهاب حسینی، امین حیایی و ... حضور دارند.

همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما در ابتدای این مراسم گفت: این حضور برای بدرقه یکی از بزرگان سینمای ایران است. تعطیم می‌کنم به مردی که یک عمر با صداقت و شرافت زندگی کرد. اجازه بدهید ما سکوت کنیم و صدای این صداقت و شرافت را که چند سالی نشنیدیم با هم بشنویم؛ صدای ناصر تقوایی را.

سپس صدای زنده‌یاد تقوایی پخش شد که در بخشی از آن درباره فیلمسازی سخن گفت و تاکید کرد: من دوست دارم فیلمی را که دوست دارم بسازم. اگر نتوانم فیلم بسازم، عکاسی می‌کنم و اگر نتوانم عکاسی کنم به سراغ آموزش می‌روم.

در ادامه نیز صحبت‌های مختلف تقوایی درباره وضعیت سینما، مقوله نظارت، جایگاه روشنفکر در جامعه و وضعیت ادبیات و همچنین سرود ای ایران از فیلم «ای ایران» زنده‌یاد ناصر تقوایی پخش شد.

اجرای موسیقی جنوبی و سنج و دمام نوازی توسط محسن شریفیان و گروهش از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای مراسم وداع با ناصر تقوایی بود و با اجرای این موسیقی پیکر زنده‌یاد تقوایی برای انجام مراسم خاکسپاری مشایعت و از ساختمان شماره ۲ خانه سینما خارج شد. هنرمندان و علاقه‌مندان به این سینماگر تا تقاطع خیابان طالقانی پیکر وی را همراهی کردند.