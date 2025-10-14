ناصر تقوایی درگذشت؛ آرامش بدون حضور دیگران!

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر تقوایی نویسنده و فیلمساز شناخته شده سینمای ایران در ۸۴ سالگی درگذشت.

مرضیه وفامهر همسر ناصر تقوایی در صفحه مجازی خود نوشت:

«ناصر تقوایی هنرمندی که دشواری آزاده زیستن را برگزید به رهایی رسید. پروازش را به خاطر بسپاریم. او عاشق گیاهان بود، به یادش درخت بکاریم. او عاشق نور بود، شمع خویش را بیافزاییم. او عاشق جامه سپید بود، به یادش سپید بپوشیم. او عاشق ادبیات بود، به یادش بخوانیم. او عاشق سینما بود، به یادش تماشا کنیم. یاد او را با نواختن و شنیدن موسیقی و تماشای هنرها گرامی بداریم نه غیر از این. راهش پررهرو.»

ناصر تقوایی متولد ۲۲ تیر ۱۳۲۰ فیلمساز، عکاس و نویسنده ایرانی است. تقوایی یکی از پیشگامان موج نوی سینمای ایران به شمار می‌رود. او در چند سال اخیر نتوانسته بود به فیلمسازی بپردازد.

تقوایی سازنده سریال محبوب «دایی جان ناپلئون» برگرفته از رمانی به همین نام از ایرج پزشکزاد است. «نفرین»، صادق کرده» و «آرامش در حضور دیگران» از دیگر فیلم‌های این سینماگر هستند. فیلم سینمایی «ناخدا خورشید» یکی از معروف‌ترین و ماندگارترین فیلم‌های ناصر تقوایی است که اقتباسی آزاد از رمان «داشتن و نداشتن» نوشته‌ ارنست همینگوی بود. تقوایی پس از «ناخدا خورشید»، در سال ۱۳۶۸ فیلم سینمایی «ای ایران» را جلوی دوربین برد. وی پس از ۹ سال دوری از فیلمسازی، «کشتی یونانی» را به عنوان یکی از قسمت‌های «قصه‌های کیش» ساخت. «کاغذ بی‌خط» (۱۳۸۰) نوشته تقوایی و مینو فرشچی آخرین فیلم تقوایی است. ناصر تقوایی پس از «کاغذ بی‌خط» ۲ پروژه «زنگی و رومی» و «چای تلخ» را به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ آغاز کرد که هر دوی این پروژه‌ها نیمه‌کاره ماندند. وی همچنین ساخت مستندهای «نانخورهای بیسواد»، «اربعین»، «آرایشگاه آفتاب، «تاکسی متر»، «باد جن» و «فروغ فرخزاد» را در کارنامه دارد.

ناصر تقوایی مجموعه سه جلدی «کوچک جنگلی» را نوشته است. نوشتن فیلمنامه ۱۵ قسمتی «کوچک جنگلی» بیش از یک سال وقت ناصر تقوایی را گرفت و پیش تولید آن ۲ سال زمان برد اما ناصر تقوایی بعد از ۳ سال کوشش در سال ۱۳۶۱ از کارگردانی و تولید سریال حذف و بهروز افخمی جایگزین وی شد.

