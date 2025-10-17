جراره: جنایتکاران جنگی اسرائیل باید بدون اغماض محاکمه شوند

ابوالقاسم جراره در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعلام آتش‌بس در نوار غزه، گفت: قطعاً تلاش برای اجرایی شدن کامل آتش‌بس، می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها و دردهای مردم غزه را کاهش دهد و این امر اقدامی مهم و ضروری است.

وی در ادامه با تأکید بر بی‌اعتمادی عمیق به آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: متأسفانه همه می‌دانیم که نه آمریکا و نه رژیم صهیونیستی به هیچ توافقی پایبند نیستند و به محض تأمین منافع خود، ممکن است فشارها و اقدامات تجاوزکارانه خود را از سر بگیرند. تجربه‌های پیشین نشان داده آن‌ها در هیچ مقطع زمانی به صلح پایدار متعهد نبوده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن شدید جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، این اقدامات را جنایت علیه بشریت و نمونه بارز نسل‌کشی دانست و تصریح کرد: این جنایت‌ها قابل گذشت نیست و جامعه جهانی و مردم دنیا به خوبی قائل به این واقعیت هستند که سکوت در برابر این ظلم، خیانت به حقوق بشر است.

جراره خاطرنشان کرد: اکنون بسیاری از مردم، رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی چه دولتی و چه غیردولتی، خواهان محاکمه جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی و همدستان آنها هستند و نباید عملکرد آن‌ها نادیده گرفته شود.

وی تأکید کرد که عدالت باید بدون تبعیض اجرا شود و کشورهای مدعی حقوق بشر نباید به بهانه منافع سیاسی، چشمان خود را بر جنایت‌های این رژیم ببندند.