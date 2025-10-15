به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد استانی برگزاری سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان، اظهار کرد: هیچ حوزهای در نظام تصمیمگیری به اندازه فرهنگ اهمیت ندارد و همه برنامههای توسعه باید پیوست فرهنگی داشته باشند.
وی هنر تئاتر را از مؤثرترین ابزارهای فرهنگسازی خواند و افزود: تئاتر حتی اگر بیکلام باشد، میتواند عمیقترین پیامهای فرهنگی را منتقل کند.
استاندار همدان با اشاره به نقش تعیینکننده نسل کودک و نوجوان گفت: تربیت فرهنگی این نسل، مسیر توسعه آینده کشور را مشخص میکند و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باید با نگاه راهبردی مورد توجه قرار گیرد.
ملانوری با تأکید بر جایگاه همدان در این رویداد بینالمللی خاطرنشان کرد: جشنواره فرصتی برای نمایش ظرفیت فرهنگی استان است و باید به جشنی مردمی تبدیل شود. به گفته او، همه شهرها و روستاهای استان باید درگیر فضای جشن و نشاط این رویداد باشند تا همگان احساس کنند جشنواره متعلق به همه مردم همدان است.
وی با اشاره به ضرورت همافزایی فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: در کنار اجرای نمایشها، باید نمایشگاههایی با موضوعات اجتماعی نظیر مصرف بهینه انرژی، سواد رسانهای، خانواده و جمعیت، کتاب و مطالعه نیز برگزار شود تا جشنواره افزون بر کارکرد هنری، اثرات فرهنگی و اجتماعی برجای گذارد.
استاندار همدان همچنین از برنامهریزی برای احداث «پردیس تخصصی کودک» در شهر همدان خبر داد و گفت: با همکاری شهرداری، شورای شهر و دستگاههای عمرانی، این پروژه به عنوان یکی از اقدامات ماندگار در حوزه کودک و نوجوان عملیاتی میشود.
ملانوریشمسی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در زمینه وفاق ملی و شعار «تدبیر، تلاش، توسعه» افزود: برگزاری رویدادهای فرهنگی بزرگ موجب ارتقای نشاط اجتماعی، افزایش مشارکت مردمی و تقویت سرمایه اجتماعی میشود. امسال نیز همدان با بهرهگیری از تجربه سال گذشته میزبان جشنوارهای فاخر، پویا و جهانی خواهد بود.
