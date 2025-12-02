جشنواره تئاتر کودک؛ پیشران اصلی نشاط اجتماعی در همدان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همدانِ کهن، پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین، این روزها دوباره رنگی از شور و زندگی به خود گرفته؛ شهری که انگار هر آجرش خاطره‌ای از فرهنگ و هنر دارد، همدان در روزهای آینده میزبان خنده‌های کودکانه، هیاهوی نوجوانان و شور هنرمندانی است که از سراسر ایران و حتی فراتر از مرزها به همدان می‌آیند تا فصل تازه‌ای از همدلی، امید و نشاط اجتماعی را در دیار هگمتانه رقم بزنند.

جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، که سال‌هاست به‌عنوان یکی از جریان‌سازترین رویدادهای فرهنگی کشور شناخته می‌شود، دوباره صحنه‌های شهر را روشن کرده و نفس تازه‌ای در فضای اجتماعی همدان دمیده است.

در این روزها، وقتی در خیابان‌های همدان قدم می‌زنی، تنها قدم نمی‌زنی؛ همراهی‌ات می‌کنند صدای خنده بچه‌هایی که برای دیدن نمایش‌ها و شروع جشنواره لحظه‌شماری می‌کنند، هیجان نوجوانانی که با چشمانی درخشان به دنبال برنامه برگزاری تئاترها هستند و شور خانواده‌هایی که جشنواره را بهانه‌ای برای بودن کنار هم و تجربه یک روز شادتر کرده‌اند.

این همان «نشاط اجتماعی» است که کارشناسان بر آن تأکید می‌کنند؛ نشاطی که نه فقط در سالن‌های نمایش، بلکه در نبض شهر جریان یافته است.

این جشنواره، فراتر از یک رویداد هنری، به فرصتی برای تقویت پیوندهای اجتماعی، کاهش تنش‌های روزمره و ایجاد امید در میان خانواده‌ها تبدیل شده است.

تئاترِ کودک و نوجوان، با زبان خیال و بازی، مفاهیم ارزشمند انسانی را به ساده‌ترین و شیرین‌ترین شکل منتقل می‌کند و همین زبان مشترک است که فاصله‌ها را کم و دل‌ها را نزدیک می‌کند. به طور قطع حضور هنرمندان جوان، ایجاد فضای مشارکت، گفت‌وگوی بین‌نسلی و شکل‌گیری تجربه‌های جمعی، همه و همه به تولید و تقویت سرمایه اجتماعی در همدان کمک می‌کند.

از نگاه بسیاری از مسئولان و صاحب‌نظران، برگزاری این جشنواره در همدان علاوه بر جنبه‌های هنری، به شکل مستقیم در ارتقای نشاط عمومی و ایجاد امید اجتماعی اثرگذار است. خانواده‌ها با حضور در این فضا احساس امنیت و همراهی بیشتری می‌کنند، بچه‌ها در معرض آموزش‌های غیرمستقیم و مفید قرار می‌گیرند و نوجوانان اعتمادبه‌نفس و انگیزه بیشتری برای ورود به عرصه فرهنگ و هنر پیدا می‌کنند. همین پیوندهاست که بنیان یک جامعه سالم و پویا را می‌سازد.

در روزهایی که بسیاری از شهرهای کشور با چالش‌های متنوع اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو هستند، همدان با برگزاری رویدادهایی از جنس تئاتر کودک و نوجوان نشان داده که فرهنگ و هنر می‌تواند موتور محرک نشاط و همبستگی اجتماعی باشد.

جشنواره این پیام را می‌رساند که برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر، باید به قلب‌های کوچک اما رؤیاباف کودکان اعتماد کرد؛ همان‌ها که با یک نمایش کوتاه و یک لبخند بی‌ریا می‌توانند امید را به شهر بازگردانند.

هنر، بزرگ‌ترین عامل احیای نشاط و پیوندهای اجتماعی است

مدیرکل اجتماعی استانداری همدان، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان به یک جریان‌ساز اجتماعی در همدان تبدیل شده است، اظهار کرد: این رویداد می‌تواند با ایجاد شور، رنگ و تحرک در فضاهای شهری، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری نشاط اجتماعی پایدار در پایتخت تاریخ و تمدن ایران ایفا کند.

به گفته اسدالله ربانی‌مهر، روح تازه‌ای که جشنواره در خیابان‌ها، محوطه‌ها و سالن‌های فرهنگی شهر دمیده، بار دیگر جایگاه فرهنگی همدان را در سطح کشور برجسته کرده است.

وی با بیان اینکه نشاط اجتماعی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های سلامت شهری، امنیت روانی و سرمایه اجتماعی است، ادامه داد: بدون شک در روزهای جشنواره، حضور چشمگیر خانواده‌ها، نوجوانان و حتی کودکان خردسال در فضاهای عمومی شهر، نشانه‌ای روشن از افزایش اعتماد اجتماعی و رغبت مردم به مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی است. این حضور پرشور، تنها یک استقبال معمولی نیست؛ بلکه بازتابی از عطش جامعه برای تجربه شادی جمعی و ارتباط سالم در بستر فرهنگ و هنر است.

مدیرکل اجتماعی استان همدان با اشاره به تغییر چهره شهر در دوران برگزاری جشنواره گفت: اجراهای خیابانی، برنامه‌های هنری متنوع و حضور گروه‌های نمایشی از استان‌ها و کشورهای مختلف، ظرفیت‌های پنهان همدان در حوزه فعالیت‌های جمعی و هنری را فعال می‌کند؛ ظرفیت‌هایی که به گفته او، سال‌ها نیازمند چنین فرصت‌هایی برای بروز و شکوفایی بوده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه تئاتر کودک و نوجوان زبان مشترک نسل‌هاست، افزود: در این جشنواره، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، ایجاد پل ارتباطی میان نسل‌هاست. خانواده‌ها در کنار فرزندانشان لحظاتی از شادی، خیال‌پردازی و همدلی را تجربه می‌کنند و این تجربه‌های مشترک، به‌طور مستقیم بر افزایش نشاط اجتماعی، تقویت روابط عاطفی و توسعه تعاملات سالم اثر می‌گذارد.

ربانی‌مهر با اشاره به استقبال کم‌نظیر مردمی از جشنواره تصریح کرد: جشنواره تئاتر در همدان قدمتی ۳۰ ساله دارد و روزهای برگزاری جشنواره هرساله شاهد مشارکت اجتماعی کم‌سابقه‌ای بوده‌ایم.

وی عنوان کرد: وقتی خانواده‌ها بدون دغدغه در فضای شهری حضور پیدا می‌کنند و در کنار هم از برنامه‌های فرهنگی استفاده می‌کنند، یعنی احساس امنیت، رضایت و امید در شهر تقویت شده؛ این همان پایه‌های اصلی نشاط اجتماعی است. جشنواره تئاتر کودک و نوجوان این آرامش و امید را برای همدان به ارمغان آورده است.

مدیرکل اجتماعی استانداری همدان در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: استمرار چنین رویدادهایی می‌تواند همدان را به الگوی ملی در مدیریت فرهنگی و اجتماعی تبدیل کند.

ربانی‌مهر افزود: ضروری است دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و شهرداری، برنامه‌ریزی منسجم‌تری برای توسعه رویدادهای هنری، تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و حمایت از فعالیت‌هایی داشته باشند که نشاط اجتماعی را در سطح شهر تثبیت می‌کند. این مسیر، هم پیشران توسعه فرهنگی است و هم بسترساز افزایش رضایت و اعتماد عمومی.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان هر ساله نشان می‌دهد هنر می‌تواند فراتر از سرگرمی، به نیروی محرک همبستگی اجتماعی و هویت‌بخشی شهری تبدیل شود و همدان به‌عنوان میزبان این رویداد، امروز بیش از گذشته ظرفیت آن را دارد که به عنوان «شهر رویدادها» و «پایتخت نشاط فرهنگی» شناخته شود.

در نهایت، تجربه چندین دهه برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان ثابت کرده که شهر، هر زمان به نبض هنر سپرده شود، می‌تواند به الگویی از شور، حضور و امید تبدیل گردد.

آنچه در روزهای آینده در خیابان‌ها و سالن‌های همدان جریان خواهد یافت، تنها مجموعه‌ای از برنامه‌های نمایشی نبود؛ بلکه تمرینی جمعی برای بازسازی روحیه اجتماعی، تقویت پیوندهای خانوادگی و احیای هویت فرهنگی این دیار بود.

استمرار این مسیر، می‌تواند همدان را بیش از پیش در جایگاه «پایتخت نشاط فرهنگی» تثبیت کند؛ شهری که هنر را نه به‌عنوان یک برنامه جانبی، بلکه به‌مثابه موتور محرک توسعه اجتماعی و سرمایه انسانی خود برمی‌گزیند. گزارش حاضر، تنها گوشه‌ای از این حقیقت روشن است که شور و نشاط، هرجا با فرهنگ گره بخورد، آینده را روشن‌تر و جامعه را منسجم‌تر می‌سازد.