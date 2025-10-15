اولین خانه همیار طبیعت استان سمنان در میامی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری استان سمنان، نخستین خانه همیار طبیعت استان سمنان با حضور مسئولان در شهرستان میامی افتتاح شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میامی گفت: این مراسم به مناسبت گرامیداشت هفته ملی کودک با شعار کودکان، حال خوش زندگی برگزار شد.

سمانه رحیمی بیان کرد: این راه‌اندازی این مرکز، زمینه‌ساز تعاملات بیشتر با اداره منابع طبیعی در راستای ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت است.

در ادامه محمدصادقی، رئیس اداره منابع طبیعی میامی هدف از افتتاح این مرکز را همفکری و هم‌افزایی علاقه‌مندان به طبیعت در خصوص نحوه حفاظت و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی دانست.

وی افزود: این خانه، نقطه آغازینی برای پرورش نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و طبیعت دوست است و امیدواریم با استمرار این همکاری‌ها، شاهد گسترش خانه‌های همیار طبیعت در سراسر شهرستان باشیم تا کودکان و نوجوانان از سنین پایین با ارزش‌های منابع طبیعی آشنا شده و در مسیر حفاظت از آن‌ها نقش‌آفرینی کنند.

صادقی افزود: اداره منابع طبیعی شهرستان میامی آمادگی دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی، برنامه‌های مشترکی با کانون پرورش فکری و سایر نهادهای مرتبط اجرا کند تا فرهنگ حفظ منابع طبیعی به یک باور عمومی تبدیل شود.