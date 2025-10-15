  1. استانها
ملانوری: جشنواره مطبوعات هگمتانه آغاز مسیر بالندگی رسانه‌های غرب کشور

همدان-استاندار همدان با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های هگمتانه گفت: این رویداد، آغاز مسیر بالندگی و رشد حرفه‌ای رسانه‌های غرب کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی با اشاره به حضور بیش از ۳۰۰ فعال رسانه‌ای از شش استان غربی کشور در این جشنواره اظهار کرد: امروز رسانه‌ها نقشی کلیدی در تحقق توسعه پایدار دارند و نباید از این جایگاه غفلت شود.

وی افزود: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند جریان‌های خبری سازنده و امیدبخش است و چنین رویدادهایی می‌تواند انگیزه اصحاب رسانه را برای بازتاب اخبار امیدافزا افزایش دهد.

استاندار همدان تمرکز رسانه‌ها بر روزنامه‌نگاری توسعه را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: جشنواره‌هایی نظیر جشنواره مطبوعات هگمتانه می‌تواند در فضای رسانه‌ای کشور جریان‌ساز و اثرگذار باشد.

ملانوری‌شمسی ادامه داد: استان همدان دارای پیشینه غنی فرهنگی و رسانه‌ای است و برگزاری این جشنواره فرصتی برای نمایش توانمندی‌های اصحاب رسانه در منطقه غرب کشور به‌شمار می‌رود.

وی یادآور شد: حضور استان‌های غربی با ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری متنوع در کنار یکدیگر، می‌تواند تعامل سازنده و پویایی در این حوزه‌ها ایجاد کند.

استاندار همدان با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در حمایت از برنامه‌های فرهنگی، هنری و گردشگری استان، افزود: برگزاری جشنواره مطبوعات هگمتانه، جشنواره قرآنی مدهامتان و جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان ظرف کمتر از دو ماه نشانگر اراده جدی مدیران استان برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری است.

ملانوری‌شمسی در پایان از تلاش همه دست‌اندرکاران جشنواره مطبوعات هگمتانه قدردانی کرد و گفت: همه مدیران استان باید برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد فرهنگی همکاری کنند.

