به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی با اشاره به حضور بیش از ۳۰۰ فعال رسانه‌ای از شش استان غربی کشور در این جشنواره اظهار کرد: امروز رسانه‌ها نقشی کلیدی در تحقق توسعه پایدار دارند و نباید از این جایگاه غفلت شود.

وی افزود: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند جریان‌های خبری سازنده و امیدبخش است و چنین رویدادهایی می‌تواند انگیزه اصحاب رسانه را برای بازتاب اخبار امیدافزا افزایش دهد.

استاندار همدان تمرکز رسانه‌ها بر روزنامه‌نگاری توسعه را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: جشنواره‌هایی نظیر جشنواره مطبوعات هگمتانه می‌تواند در فضای رسانه‌ای کشور جریان‌ساز و اثرگذار باشد.

ملانوری‌شمسی ادامه داد: استان همدان دارای پیشینه غنی فرهنگی و رسانه‌ای است و برگزاری این جشنواره فرصتی برای نمایش توانمندی‌های اصحاب رسانه در منطقه غرب کشور به‌شمار می‌رود.

وی یادآور شد: حضور استان‌های غربی با ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری متنوع در کنار یکدیگر، می‌تواند تعامل سازنده و پویایی در این حوزه‌ها ایجاد کند.

استاندار همدان با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در حمایت از برنامه‌های فرهنگی، هنری و گردشگری استان، افزود: برگزاری جشنواره مطبوعات هگمتانه، جشنواره قرآنی مدهامتان و جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان ظرف کمتر از دو ماه نشانگر اراده جدی مدیران استان برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری است.

ملانوری‌شمسی در پایان از تلاش همه دست‌اندرکاران جشنواره مطبوعات هگمتانه قدردانی کرد و گفت: همه مدیران استان باید برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد فرهنگی همکاری کنند.