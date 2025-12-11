دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری شمسی بعدازظهر پنجشنبه در آئین اختتامیه سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان اظهار کرد: همدان طی چند روز برگزاری جشنواره با اجراهای باکیفیت گروههای نمایشی، شاهد شکوفایی فرهنگی و نشاط اجتماعی کمنظیری بود؛ نشاطی که بهعنوان سرمایهای فرهنگی و اجتماعی میتواند نقش مهمی در آینده توسعه استان ایفا کند.
وی با تأکید بر اینکه مسیر توسعه از فرهنگ عبور میکند، گفت: هنر مؤثرترین ابزار فرهنگی است و تئاتر به دلیل ارتباط مستقیم با مخاطب، جایگاهی ممتاز در این عرصه دارد.
به گفته ملانوریشمسی، رویدادهای هنری میتوانند زمینهساز گسترش گفتمان فرهنگی، تقویت سرمایه اجتماعی و شکلگیری تفکر توسعهای در جامعه باشند.
استاندار همدان موفقیت جشنواره را نتیجه مشارکت هنرمندان، دبیر جشنواره، دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و همراهی مردم دانست و گفت: این همراهی نشان میدهد که همافزایی نهادی میتواند رویدادهای فرهنگی را در سطحی بالاتر و اثرگذارتر برگزار کند.
ملانوری شمسی به وعده خود در دوره بیستونهم جشنواره مبنی بر پیگیری میزبانی دوره سیام اشاره کرد و افزود: ارزیابیها نشان میدهد که جشنواره امسال از نظر زیرساخت، کیفیت اجراها و مشارکت عمومی فراتر از دورههای پیشین بوده است.
وی با بیان اینکه همدان ظرفیت تبدیل شدن به پایگاه دائمی جشنواره را داراست، تصریح کرد: با هماهنگی انجامشده با معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه دائمی جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان بهصورت رسمی در همدان مستقر میشود و این اقدام میتواند استان را به محور تولید و توسعه تئاتر کودک و نوجوان در کشور و منطقه تبدیل کند.
استاندار همدان با اشاره به اهمیت تئاتر کودک و نوجوان در تربیت نسلهای آینده گفت: توانمندسازی فکری کودکان و نوجوانان زیربنای شکلگیری آینده کشور است و هنر میتواند مؤثرترین ابزار در ارتقای نظام اندیشهورزی آنان باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم جشنواره و فعالیت دبیرخانه دائمی آن، تولیدات هنری استان، گفتمان فرهنگی و نقش همدان در عرصه هنرهای نمایشی بیش از گذشته تقویت شود.
