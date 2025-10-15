به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی عصر چهارشنبه در نشست خبری با رسانه‌ها با اشاره به سفر وزیر راه و شهرسازی و هیئت روسی و آذربایجانی به آستارا اظهار کرد: بازدید از پروژه‌های بین المللی حمل و نقل در شهرستان و طرح دیدگاه‌های طرفین برنامه‌های حضور مسئولین سه کشور پس از حضور در باکو و توافقات حاصل شده در آستارا بود.

وی با اشاره به توافق سه کشور بر افزایش میزان ترانزیت از مرز آستارا گفت: با توجه به کندی پذیرش کامیون‌ها از مرز آستارا پیشنهاد تشکیل کارگروه بین کشور ایران و آذربایجان مطرح شد تا افزایش پذیرش کامیون‌ها به ۷۰۰ دستگاه در روز افزایش یابد.

نماینده مردم آستارا در مجلس با اشاره به اهمیت استراتژیکی آستارا از لحاظ سیاسی و اقتصادی در منطقه گفت: امروز مناسبات اقتصادی ایران با روسیه و کشورهای قفقاز از مرز آستارا انجام می‌شود و ما با تمام توان پیگیر اجرای پروژه‌های ملی، از جمله راه‌آهن، مرز جدید و توسعه بندر هستیم تا منافع آن مستقیماً به مردم برسد.

وی کمبود اعتبارات دولتی را یکی از مشکلات مهم در مسیر تسریع در انجام پروژه‌ها دانست و گفت: برای تکمیل سایت جدید پایانه مرزی و تسریع در احداث زیرساخت‌ها، پیشنهاد داده شد تا در قالب مدل سرمایه‌گذاری BOT از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.

داداشی با اشاره به اینکه با این مدل، می‌توان هرچه سریع‌تر به صف طولانی کامیون‌ها در مرز پایان داد افزود: این پیشنهاد مورد موافقت وزیر راه، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان راهداری قرار گرفت و به زودی اجرایی می‌شود.

وی در پایان گفت: تکمیل راه آهن رشت- آستارا را مطالبه جدی مردم استان گیلان و کشور است که امیدواریم با نشست‌هایی که طی دو روز اخیر در باکو و آستارا برگزار شد این پروژه بدون وقفه ادامه یافته و در موعد مقرر به پایان برسد که یقیناً گسترش و توسعه تجارت را در منطقه فراهم خواهد کرد.