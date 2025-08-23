لزوم نگاه ویژه‌ وزارت میراث فرهنگی به توسعه پایدار گردشگری گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی ظهر شنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان گیلان که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سالن غدیر استانداری برگزار شد، بر ضرورت توجه ویژه وزارتخانه به توسعه پایدار گردشگری در استان تاکید کرد.

داداشی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گیلان در حوزه گردشگری گفت: گیلان سالانه میزبان بیش از ۶ میلیون گردشگر داخلی و خارجی است و این حجم بالای مسافر اهمیت مضاعفی برای توسعه زیرساخت‌ها و اصلاح ساختارهای مدیریتی در استان ایجاد می‌کند.

وی با انتقاد از واگذاری برخی پروژه‌های گردشگری به افراد فاقد صلاحیت تخصصی، افزود: ضروری است پروژه‌های مهم اقتصادی و گردشگری از دست افراد غیرمتخصص خارج و به فعالان واجد شرایط واگذار شود. این موضوع نیازمند دستور مستقیم و پیگیری جدی وزارت میراث فرهنگی است.

داداشی همچنین پیشنهاد تشکیل معاونت اقتصادی مستقل در استانداری گیلان را مطرح کرد و گفت: وجود چنین معاونتی می‌تواند به ساماندهی طرح‌های اقتصادی و گردشگری کمک کرده و مسیر توسعه را هموارتر کند.

نماینده آستارا در مجلس بر لزوم تعریف مناطق هدف گردشگری در شهرستان‌ها و روستاهای استان تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های مرتبط با گردشگری نباید به‌عنوان واسطه عمل کنند؛ بلکه باید اختیارات هر نهاد مشخص و منافع گردشگری به‌صورت مستقل تعریف شود تا مردم مستقیماً از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی در پایان ضمن قدردانی از حضور وزیر میراث فرهنگی در استان، ابراز امیدواری کرد که با اجرای مصوبات و اصلاحات پیشنهادی، گیلان بتواند جایگاه شایسته‌تری در صنعت گردشگری کشور کسب کند.