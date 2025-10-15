نوذری: کاهش صادرات استان قزوین به عراق پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان قزوین اظهار کرد: کشورهای همسایه از جمله عراق ظرفیت بسیار مهمی برای صادرات دارند و باید با برنامه‌ریزی هدفمند از این فرصت استفاده کنیم.

وی با اشاره به صادرات حدود ۱۳ میلیارد دلاری ایران به عراق افزود: لازم است سهم استان قزوین از این میزان صادرات افزایش پیدا کند و کاهش صادرات به بازار عراق به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

استاندار قزوین با بیان اینکه سرانه مصرف محصولات کشاورزی در عراق دو برابر ایران است، گفت: این موضوع فرصت بزرگی برای استان قزوین که یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور است، فراهم می‌کند.

نوذری در پایان تأکید کرد: اتاق بازرگانی باید در مسیر صادرات و دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر و پویاتر عمل کند تا جایگاه قزوین در عرصه تجارت خارجی تقویت شود.