نادری: ارزش صادرات از گمرکات استان قزوین ۹ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نادری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان قزوین اظهار کرد: قزوین بهدلیل قرار گرفتن در مسیرهای اصلی ترانزیتی کشور از ظرفیت عظیمی برای توسعه تجارت خارجی برخوردار است و استفاده از این موقعیت نیازمند همافزایی میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نهادهای حمایتی است.
وی با اشاره به عملکرد صادراتی استان گفت: در ششماهه نخست امسال، بیش از ۷۰۴ هزار تن کالا به ارزش ۳۳۶ میلیون دلار از گمرکات استان قزوین به خارج از کشور صادر شده است که از نظر وزنی رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان میدهد.
نادری افزود: در همین مدت، گمرکات قزوین موفق به کسب رتبه بیستودوم کشور در حوزه صادرات شدهاند. همچنین طی یک سال گذشته از ابتدای دولت چهاردهم، بیش از ۹۳۹ هزار تن کالا به ارزش ۶۶۳ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده که نسبت به دوره مشابه گذشته ۹ درصد رشد ارزشی و ۸ درصد رشد وزنی داشته است.
مدیرکل گمرکات استان قزوین، بازارهای هدف اصلی صادرات استان را کشورهای امارات، عراق، ترکیه، افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی عنوان کرد و افزود: البته چالشهایی نظیر کمبود ظرفیت انبارهای گمرکی، نیاز به تسهیل در تعیین ماهیت کالاهای صادراتی و نوسانات ارزی همچنان پیشروی صادرکنندگان قرار دارد.
نادری تقویت زنجیره ارزش با تمرکز بر فرآوری محصولات خام بهمنظور افزایش ارزش افزوده صادراتی مانند تبدیل سیبزمینی خام به محصولات فرآوریشده را یکی از راهکارهای پیشنهادی برای رونق صادرات استان دانست و بیان کرد: حمایت از صادرکنندگان نوپا، تشکیل کارگروه مشترک میان گمرک، صمت و اتاق بازرگانی برای شناسایی و رفع مشکلات صادرکنندگان و شناسایی بازارهای جدید و دیجیتالیسازی فرآیندهای گمرکی برای تسریع در ترخیص کالا و کاهش هزینهها از مهم ترین راهکارهای رونق صادرات استان قزوین است.
وی همچنین به اقدامات گمرک قزوین برای تسهیل امور صادرات اشاره کرد و افزود: ارزیابی کالا در محل تولید برای کاهش هزینهها، اخذ ضمانتنامه بهجای پرداخت نقدی عوارض صادراتی، قرار گرفتن اظهارنامه واحدهای تولیدی در مسیر سبز گمرکی و راهاندازی سامانه جامع امور گمرکی از جمله طرحهایی است که صادرکنندگان میتوانند از آن بهرهمند شوند.
نادری در پایان گفت: ظرفیتهای صادراتی قزوین تنها در آمارها خلاصه نمیشود، بلکه در اراده جمعی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مسئولان اقتصادی استان نهفته است.
