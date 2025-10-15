عرضه ارز کل زنجیره فولاد در تالار دوم حتماً اجرایی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست هم‌اندیشی ظرفیت‌سازی برای صادرات کالا با اشاره به تصمیمات جدید در حوزه مدیریت ارزی و تسهیل تجارت خارجی وزارت صمت اظهار داشت: صادرکنندگان از این پس می‌توانند تا سقف کل ارز حاصل از صادرات خود، اقدام به واردات کنند؛ حتی اگر سقف بهینه‌سازی ارزی در یک کد تعرفه خاص پر شده باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: دخالت بانک مرکزی در نرخ‌ها به‌درستی در حال اجراست و ان‌شاءالله این روند ادامه خواهد یافت. قول بانک مرکزی هم در همین راستا بوده و با اجرایی شدن کامل این سیاست، بخشی از مشکلات ارزی کشور برطرف می‌شود و خبرهای خوبی در راه است.

وی افزود: در وزارت صمت توافق کردیم که در بخش فولاد، کل زنجیره در تالار دوم ارزی عرضه شود. ممکن است این اقدام با نسبت‌ها یا زمان‌بندی مشخصی انجام شود، اما حتماً اجرایی خواهد شد. تالار دوم جایی است که می‌توانیم بسیاری از دغدغه‌های فعالان این حوزه را پاسخ دهیم.

دهقان‌دهنوی در ادامه با اشاره به سیاست جدید وزارت صمت برای تسهیل واردات در قبال صادرات گفت: برخی دوستان مطرح می‌کنند که صادرکننده بتواند با ارز حاصل از صادرات خود واردات انجام دهد؛ این موضوع از ابتدا باز بود، اما موانعی داشت که رفع شد. اکنون صادرکننده برای نیازهای خود از جمله مواد اولیه هیچ محدودیتی ندارد، حتی اگر بخواهد همه ارز صادراتی خود را صرف واردات مواد اولیه کند.

وی تصریح کرد: اگر صادرکننده بخواهد کالاهای دیگری نیز وارد کند، این موضوع در کمیته ارزی وزارت صمت که به ریاست وزیر و با حضور معاونان ذی‌ربط تشکیل می‌شود، تصمیم‌گیری خواهد شد. تصمیم جدید کمیته این است که صادرکنندگان برای واردات سایر کالاها سهمیه جدیدی با عنوان مازاد سهمیه صادراتی دریافت کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره نحوه محاسبه این سهمیه توضیح داد: فرمول آن ساده است؛ صادرات ۱۵ ماه گذشته منهای ارزی که پیش‌تر مصرف یا به کشور بازگردانده شده و همچنین منهای سهمیه ارزی قبلی. باقیمانده، مازاد صادراتی محسوب می‌شود و سهمیه جدید در سامانه‌ها برای صادرکننده ثبت خواهد شد. به این ترتیب، صادرکننده می‌تواند تا سقف کل ارز صادراتی خود اقدام به واردات کند.

دهقان‌دهنوی خاطرنشان کرد: البته ممکن است صادرکننده سهمیه ارزی داشته باشد، اما کالایی که می‌خواهد وارد کند به سقف بهینه‌سازی ارزی رسیده باشد. در این حالت نیز تصمیم گرفته شد که برای واردات با ارز حاصل از صادرات، محدودیت بهینه‌سازی اعمال نشود. یعنی صادرکننده اگر بخواهد در یک کد تعرفه خاص کالا وارد کند، حتی اگر به سقف بهینه رسیده باشد، این مانع برداشته می‌شود.

او افزود: البته این تصمیم‌ها قیدهایی هم دارد. کشور در شرایط خاصی است و باید منابع ارزی به‌درستی مدیریت شود. در مورد کالاهای غیرضروری یا کالاهایی که کاهش وارداتشان آسیبی به بازار نمی‌زند، طبیعتاً محدودیت‌هایی وجود دارد تا ارز کشور بیشتر صرف مواد اولیه، ماشین‌آلات و تولید شود. اما این محدودیت فقط برای تعداد محدودی از کدهای تعرفه (حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مورد) اعمال می‌شود و مابقی حدود ۵ تا ۶ هزار تعرفه قابل استفاده برای صادرکنندگان است.

رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: در مقایسه با گذشته، شرایط امروز برای صادرکنندگان بسیار بهتر است. قبول دارم که در آغاز دولت چهاردهم وضعیت سخت بود و اصلاحات زمان برد، اما اکنون فضای مناسبی برای صادرکنندگان ایجاد شده است. به جرأت می‌گویم که صادرکنندگان امروز سه برابر واردکنندگان عادی از مزیت برخوردارند.

او تصریح کرد: این بدان معنا نیست که همه مشکلات حل شده یا شرایط کاملاً ایده‌آل است، اما بخش زیادی از محدودیت‌ها برای صادرکنندگان رفع شده است. اکنون زمان آن رسیده که برای توسعه صادرات و فتح بازارهای جدید اقدام کنیم.

دهقان‌دهنوی در پایان گفت: سازمان توسعه تجارت حمایت از صادرکننده را اصل نخست خود می‌داند. اطمینان می‌دهم که این حمایت‌ها ادامه خواهد داشت و در حال طراحی طرح‌ها و امتیازات جدیدی هستیم تا شرایط برای صادرکنندگان هرچه بهتر شود.